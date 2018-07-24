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Боева: запрет на возврат нереализованной продукции защитит производителей от произвола
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Боева: запрет на возврат нереализованной продукции защитит производителей от произвола 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Законопроект, запрещающий торговым сетям возвращать нереализованные товары, восстанавливает справедливость по отношению к производителям продукции, считает член комитета Госдумы по аграрным вопросам Наталья Боева.
«Запрет на возврат торговыми сетями нереализованных продуктов производителю — это отмена крепостного права для поставщиков и спасение из кабалы», — заявила Боева, комментируя принятый законопроект о запрете торговым сетям возвращать нереализованную продукцию поставщику.
По её словам, ситуация, в которой торговые сети могут возвращать нереализованную продукцию, «несправедлива» по отношению к поставщикам, которые теряют на этом много денег.
«Сегодня покупатель не имеет права вернуть недоеденную или неиспользованную ряженку или буханку черствого хлеба, а торговые сети, зарегистрированные в большинстве своем в офшорах, имеют право вернуть тонны неподанного товара отечественным фермерам. Это несправедливо!» — сказала депутат.
Она также отметила, что законопроект поможет защитить производителей от произвола, а покупателей от необоснованного роста цен и от некачественных товаров.
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