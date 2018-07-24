Под Нижним Новгородом поставщик отключил горячую воду жильцам до осени из-за отсутствия прибыли

городе Кстово Нижегоросдкой области поставщик отключил от горячей воды два многоквартирных дома.

Жители двух многоквартирных домов в городе Кстово Нижегородской области уже месяц живут без горячей воды. Поставщик ресурса отключил ее до осени, объяснив свое решение тем, что дома обслуживаются по тарифу, который не позволяет получить прибыль.

Как утверждают руководители котельной, для того, чтобы стать рентабельным тариф должен увеличиться с 142 рублей 23 копеек за кубометр до 250 рублей.

В региональной службе по тарифам действия поставщика признали противоречащими законодательству. Местная администрация провела совещание с представителями компании.

«Мы проводили совещания со всеми сторонами, было потом еще совещания и в рамках этого совещания были приняты определенные решения по урегулированию данной ситуации», — рассказала «Звезде» начальник сектора муниципального жилищного контроля управления ЖКХ и инженерной инфраструктуры администрации Кстовского муниципального района Ирина Сорокина

Несмотря на это, горячую воду жильцам многоэтажек до сих пор не включили.