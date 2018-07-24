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Мировой рекорд сверхпроводимости установят в Черемушках
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Мировой рекорд сверхпроводимости установят в Черемушках 

Управа района Черемушки 25 минут назад
Фото: Управа района Черемушки
Вещества с нулевым сопротивлением, без потерь проводящие электрический ток, открыли больше ста лет назад, однако внедрить их в практику не позволяли многие факторы. Сегодня же Россия стала одним из лидеров этого направления.
РИА Новости рассказывает, как компания «СуперОкс», которая базируется в технопарке «Слава» в районе Черемушки в Москве, работает с настоящими нанотехнологиями. В ближайшие три года планируется повысить производительность производство ВТСП-ленты в семь раз, прежде всего для заказов на токоограничители. Подобное устройство предназначено для подстанции «Мневники» в Москве: 18 последовательно соединенных катушек ВТСП-ленты, погруженных в криостат с жидким азотом.
Доктор технических наук, заведующий отделением сверхпроводящих проводов и кабелей ВНИИ кабельной промышленности Виталий Высоцкий отметил, что изготавливать ленты можно длиной до пятисот метров. Длиннее и не требуется, иначе сверхпроводящий кабель сложно перевозить. При этом он «мечтает увидеть 200-метровый силовой кабель в работе» и полагает, что принципиальных препятствий для использования сверхпроводящих устройств нет: материалы созданы, технологии разработаны, криогенное оборудование доступно и достаточно надежно.
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