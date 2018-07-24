«Протест? Стрит-арт? Велосипед»: волгоградские стартаперы решили зарабатывать, крутя педали

Кататься по Волгограду на велосипедах, показывая рекламные баннеры и зарабатывая на этом деньги решили два друга Михаил Пекельный и Дмитрий Алексеев . Идеей пока незнакомого для Волгограда бизнеса они вдохновились после просмотра фильма «Три билборда на границе Эббинга Миссури».

Приятели получили от фильма не только удовольствие, но и идею для бизнеса

— В том фильме, который нам так запомнился, женщина разместила послание шерифу на трех больших уличных билбордах, — рассказал V1.ru Михаил Пекельный. — Таким образом она хотела привлечь внимание полиции к своей проблеме. Мы посмотрели и подумали: если она пыталась достучаться до человека с неподвижных щитов, то мы даже на обычной вечерней прогулке сможем показать себя гораздо большему числу людей.

Москве, После просмотра криминальной драмы, Дмитрий и Михаил решили, что Волгоград не сильно отличается от американского городка, и в нем тоже умеют читать надписи на баннерах. Тем более, если возить их на велосипедах. Подобный вид рекламного бизнеса сейчас развит в трех городах России Санкт-Петербурге и Воронеже, а вот Волгограду пока не знаком.

Волгоградцы подхватили идею, и приступили к ее воплощению. А минувшие выходные мини-поезд из трех велобайков уже поехал кататься по набережной и проспекту Ленина.

— Мы не удержались и написали на красно-коричневой поверхности слова «протест», «стрит-арт» и только потом «реклама». Каждый увидит в них то, что он захочет увидеть, — уверен Дмитрий Алексеев. — Кто-то связывает его с пенсионной реформой, кто-то с каким-нибудь митингом от Навального, а кто-то подумает о передвижной выставке. Три баннера, идущие друг за другом — тоже не просто так. Психологи считают, что человек поймет что к чему только тогда, когда увидит последний баннер, а там будет слово «реклама».

В Волгограде такой смеси рекламы и велопрогулок еще не было

Михаил и Дмитрий считают себя творческо-техническим тандемом, который может и идею подсмотреть, и собрать ее «на коленках».

—Конструированием велосипедов и билбордов занимается Дмитрий, он больше технически подкован, — говорит Михаил. — Ну а я больше занимаюсь работой с людьми. За основу взяли распространённый велосипед «STELS-410». У него регулируется сиденье и управлять им сможет человек практически с любым ростом. Мы сделали так, чтобы конструкция, которая крепится к велосипеду была надёжной. Колёса взяли от строительных тачек, Сварили металлические рамы и сделали так, чтобы они могли крепиться к велосипедному сиденью. Тепрь, если у кого-то есть свой велосипед — мы с легкостью можем отдать прицеп и дать человеку возможность подзаработать.

На умении кататься на велосипеде можно заработать

Баснословных прибылей пока бизнес-идея не принесла, но молодые люди верят, что своего они добьются.

— Мы верим, что поймали тот уникальный шанс, когда не ты платишь за прокат, а наоборот — катаешься в своё удовольствие и зарабатываешь деньги, — смеются стартаперы, — Всё, что нужно — умение кататься на велосипеде, знание правил дорожного движения и кошелек, куда класть заработанное на велопрогулке. У нас все это уже есть.