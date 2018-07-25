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За увольнение работников в возрасте могут ввести уголовную ответственность
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За увольнение работников в возрасте могут ввести уголовную ответственность 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Ожидается, что уже до конца июля документ будет представлен для обсуждения объединениям профсоюзов и работодателей в рамках работы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В Минтруде рассчитывают получить оттуда обратную связь в виде предложений по другим возможным мерам поддержки, сообщили "Российской газете" в пресс-службе ведомства.
В проект плана, в частности, вошли мероприятия по защите трудовых прав людей старшего возраста, внедрению проактивных инструментов работы органов занятости с этой категорией населения, организация работы уже анонсированных Минтрудом «горячих линий» по вопросам соблюдения трудовых прав граждан старшего поколения.
Кроме того, проект предусматривает повышение размера пособия по безработице гражданам предпенсионного возраста.
По действующим правилам при расчете величины такого пособия гражданину, официально признанному безработным, учитывается его трехмесячный заработок на последнем месте работы. При этом есть условие: суммарно до увольнения человек обязан проработать не менее 26 недель. Если он трудился неполный день, сотрудники центра производят перерасчет рабочих часов. При итоговом результате меньше 1040 часов гражданину назначают минимальный размер пособия — 850 рублей. Максимально возможная сумма субсидии составляет 4900 рублей, хотя в ряде регионов действует повышающий коэффициент, поэтому там выплаты могут быть несколько выше.
Минтруд предлагает обсудить повышение размера пособия гражданам в возрасте, оставшимся без работы
В апреле Минтруд разработал проект поправок, которые предполагали повышение максимального размера пособия по безработице до величины прожиточного минимума. Нижнюю планку размера субсидии предлагалось подтянуть до 30 процентов величины прожиточного минимума. Ранее в ведомстве не раз отмечали, что пособие по безработице не обеспечивает необходимый уровень замещения утраченного работником заработка.
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