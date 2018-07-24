Региональный Минтруд познакомил работодателей Самарской области с концепцией «нулевого травматизма» 

Мозговой штурм для работодателей организовали сегодня в областном министерстве труда, занятости и миграционной политики. Таким образом провели открытие проектного офиса «Нулевой травматизм». Напомним, эта концепция представляет собой качественно новый подход к организации системы охраны труда на предприятии. Она включает в себя семь золотых правил, которые помогают работодателю снизить показатели производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Россия присоединилась к концепции в декабре прошлого года, её внедрение происходит в данный момент в разных регионах страны, в том числе и в Самарской области. Главная задача на сегодня — общими усилиями работодателей и представителей исполнительной власти разработать макет типовой программы. На его основе предприятия смогут с учётом своей специфики внедрять данную концепцию у себя в организации.