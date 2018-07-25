«Это нонсенс». Эксперты прокомментировали идею об уголовной ответственности за увольнение сотрудников предпенсионного возраста

Минтруд предлагает сажать работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста. С такой инициативой ранее выступила «Единая Россия» . Как утверждает РБК , министерство проработает этот вопрос к ноябрю и внесет его в правительство.

По мнению чиновников, эта мера позволит избежать увольнений и отказов в трудоустройстве по мотивам, не связанным с профессиональными качествами. Также Минтруд планирует обязать работодателей информировать службы занятости об увольнении каждого такого сотрудника по инициативе работодателя или соглашению сторон.

Проект в нынешнем виде выглядит сырым и может привести к конфликтам между работодателями и экс-сотрудниками, считает заместитель гендиректора по работе с профессиональным сообществом кадрового холдинга АНКОР Татьяна Баскина

Татьяна Баскина заместитель гендиректора по работе с профессиональным сообществом кадрового холдинга АНКОР «Если действительно человек ушел по доброй воле заниматься внуками, а потом его мнение изменилось, то за эмоциональные движения души человека подвергать работодателя уголовной ответственности выглядит не очень рационально. У нас и так довольно развитая система штрафов, налогов и сборов, чтобы добавлять то, что касается не административной, а уголовной ответственности. Безусловно, компании тоже начнут к этому готовиться, и еще один риск я вижу в том, что эти лучшие побуждения могут привести к обратному эффекту, когда вполне эффективных и еще годных к работе сотрудников начнут заранее относить к категории рисков и продумывать, как поступить, чтобы не подпадать под уголовную ответственность».

Дополнительные права и гарантии для россиян предпенсионного возраста достаточно прописать в Трудовом кодексе, полагает старший партнер коллегии адвокатов «Адамова и партнеры» Ирина Адамова . По ее мнению, вводить уголовную ответственность в данной ситуации излишне:

— Могут быть внесены в Трудовой кодекс отдельные главы по гарантии на такого рода работников, может быть, какие-то преимущественные права оставления на работе. Но уголовную ответственность вводить за то, что людей предпенсионного возраста уволили, это просто нонсенс. Тогда надо вводить уголовную ответственность за нарушение трудовых прав других категорий граждан. Почему только пенсионеры должны пользоваться защитой государства? Допустим, на госслужбе еще ладно. Коммерческий, предпринимательский риск означает, что предприниматель сам принимает все решения, в том числе кадровые. Есть некоторые ограничения, которые уже не позволяют человеку в определенном возрасте выполнять свою трудовую функцию, в том числе по зрению, по физическому состоянию. Если человек работает на станке, допустим, до 60 лет, это одна история, а если ему придется работать до 70 лет? У нас все случаи увольнения по инициативе работодателя сейчас четко определены законом, неважно, для предпенсионного возраста или нет.

— Где-то в мире есть уголовная ответственность за такое?

— Нет, за нарушение прав людей предпенсионного возраста — я о таком не слышала.

Впрочем, уголовную ответственность могут и не ввести. В министерстве труда подчеркнули, что хотят услышать мнения и предложения профсоюзов и работодателей. Также Минтруд предлагает увеличить «предпенсионерам» пособие по безработице и обязать работодателей оплачивать их ежегодную диспансеризацию.