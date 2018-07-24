В Калининграде объявили конкурс на проект застройки промзоны у Правой набережной 

Соответствующее постановление размещено на сайте городской администрации.
Целью конкурса является получение решений, «способствующих повышению инвестиционного, технико-экономического, экологического, эксплуатационного, рекреационного, туристического, архитектурно-художественного потенциала города», говорится в документе.
За первое место назначен грант в 800 тысяч рублей, за второе — 500 тысяч, за третье — 300 тысяч. Средства выделят из городского бюджета. Организатором является комитет архитектуры и строительства администрации Калининграда. Проведение конкурса должны устроить до конца 2018 года.