Стали известны имена погибших при крушении самолета Zlin-326 под Москвой 

Двухместный легковой самолет потерпел аварию 24 июля, во вторник.
На месте крушения легкомоторного самолёта в Серпуховском районе Подмосковья найдены мертвыми 2 человека.
В авикатастрофе возле деревни Дракино погибли чемпион мира по аэроактробатике Игорь Турик и Виктор Бирюков. Это подтвердили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
Причины и обстоятельства крушения все еще устанавливаются.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) организует проверку воздушного и водного транспорта в связи с трагедией в Подмосковье.