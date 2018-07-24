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Стали известны имена погибших при крушении самолета Zlin-326 под Москвой
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Стали известны имена погибших при крушении самолета Zlin-326 под Москвой 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Двухместный легковой самолет потерпел аварию 24 июля, во вторник.
На месте крушения легкомоторного самолёта в Серпуховском районе Подмосковья найдены мертвыми 2 человека.
В авикатастрофе возле деревни Дракино погибли чемпион мира по аэроактробатике Игорь Турик и Виктор Бирюков. Это подтвердили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
Причины и обстоятельства крушения все еще устанавливаются.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) организует проверку воздушного и водного транспорта в связи с трагедией в Подмосковье.
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