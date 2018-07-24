Стали известны имена погибших при крушении самолета Zlin-326 под Москвой

Двухместный легковой самолет потерпел аварию 24 июля, во вторник.

На месте крушения легкомоторного самолёта в Серпуховском районе Подмосковья найдены мертвыми 2 человека.

Причины и обстоятельства крушения все еще устанавливаются.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) организует проверку воздушного и водного транспорта в связи с трагедией в Подмосковье.