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В Таджикистане пенсионный возраст менять не планируют
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В Таджикистане пенсионный возраст менять не планируют 

Парламентская газета 29 минут назад
Фото: Парламентская газета
В Таджикистане не планируется повышать пенсионный возраст. Соответствующее заявление сделала на пресс-конференции первый заместитель директора агентства социального страхования и пенсий при правительстве страны Назокат Одиназода.
Об этом сообщило Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА).
Возраст выхода на пенсию, составляющий сегодня время 58 лет для женщин и 63 года для мужчин, остаётся прежним, отметила чиновница. По её словам, повышение пенсионного возраста или другие варианты пока не рассматриваются. Средняя продолжительность жизни в Таджикистане составляет чуть больше 67 лет.
Размер пенсий в Таджикистане в настоящее время составляет в среднем 301 сомони (примерно 32 доллара по официальному курсу). Самая низкая пенсия (по врождённой инвалидности) равна 93,6 сомони (около 10 долларов), самая высокая — 6 тысяч сомони (636 долларов). Общая численность пенсионеров в стране по состоянию на 1 июля текущего года составляет 679 тысяч 87 человек, что на 2,1% больше по сравнению с показателями первого полугодия 2017 года, констатирует агентство ТаджикТА. На одного пенсионера в Таджикистане с населением в 9 миллиона человек, приходится всего двое работающих.
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