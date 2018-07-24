В Таджикистане пенсионный возраст менять не планируют

Таджикистане не планируется повышать пенсионный возраст. Соответствующее заявление сделала на пресс-конференции первый заместитель директора агентства социального страхования и пенсий при правительстве страны Назокат Одиназода.

Об этом сообщило Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА).

Возраст выхода на пенсию, составляющий сегодня время 58 лет для женщин и 63 года для мужчин, остаётся прежним, отметила чиновница. По её словам, повышение пенсионного возраста или другие варианты пока не рассматриваются. Средняя продолжительность жизни в Таджикистане составляет чуть больше 67 лет.

Размер пенсий в Таджикистане в настоящее время составляет в среднем 301 сомони (примерно 32 доллара по официальному курсу). Самая низкая пенсия (по врождённой инвалидности) равна 93,6 сомони (около 10 долларов), самая высокая — 6 тысяч сомони (636 долларов). Общая численность пенсионеров в стране по состоянию на 1 июля текущего года составляет 679 тысяч 87 человек, что на 2,1% больше по сравнению с показателями первого полугодия 2017 года, констатирует агентство ТаджикТА. На одного пенсионера в Таджикистане с населением в 9 миллиона человек, приходится всего двое работающих.