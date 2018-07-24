В Прикамье два бездомных забрались в дом к женщине и легли спать

Двое мужчин без определённого места жительства забрались в дом жительницы Кунгурского района, пока её не было дома.

Случай произошёл в деревне Кляпово в апреде 2018 года. Как сообщает СКР по Пермскому краю , бездомные напились алкогольных напитков и, будучи пьяными, проникли в один из жилых домов. В чужом жилище они съели продукты питания, после чего легли спать.

Когда хозяйка вернулась домой, она обнаружила спящих бездомных. Женщина вызвала полицию.

В отношении обоих мужчин, незаконно проникших в дом жительницы, возбудили уголовное дело. Его с обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу.