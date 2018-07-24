Специалисты Государственной жилищной инспекции РО составили рейтинг управляющих компаний области

Оценивали работу УК по данным полученным в результате инспектирования управляющих организаций. При составления рейтинга особое внимание уделяли на площадь домов, а также на количество нарушений, неисполненных предписаний, уклонений от проверок и число составленных протоколов.

Больше 20 компаний Ростова-на-Дону были призваны лучшими. Четыре из них имеют в своем управление 5 и более многоквартирных домов. Это ООО УО «Квадро-7», ООО УО «Новем», ООО УО «МАКСИМУМ», ООО фирма «ЖКХН»

В последней двадцатке заняли места МУП ЖЭУ-5, «Тектоника», «Лидер-3» и «Основа»