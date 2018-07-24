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Специалисты Государственной жилищной инспекции РО составили рейтинг управляющих компаний области
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Специалисты Государственной жилищной инспекции РО составили рейтинг управляющих компаний области 

Деловое сообщество 30 минут назад
Оценивали работу УК по данным полученным в результате инспектирования управляющих организаций. При составления рейтинга особое внимание уделяли на площадь домов, а также на количество нарушений, неисполненных предписаний, уклонений от проверок и число составленных протоколов.
Больше 20 компаний Ростова-на-Дону были призваны лучшими. Четыре из них имеют в своем управление 5 и более многоквартирных домов. Это ООО УО «Квадро-7», ООО УО «Новем», ООО УО «МАКСИМУМ», ООО фирма «ЖКХН»
В последней двадцатке заняли места МУП ЖЭУ-5, «Тектоника», «Лидер-3» и «Основа»
Рейтинг управляющих компаний начал вестись с 2015 года. Ознакомиться с ним может любой желающий на официальном сайте Госжилинспекции Ростовской области.
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