Волонтерство не должно идти в трудовой стаж, заявил Новиков

"Я не уверен, что это правильно — засчитывать (волонтерство) в трудовой стаж. Волонтерская добровольческая деятельность — это очень благородное занятие. Если человек делает такой свой осознанный выбор, то это заслуживает аплодисментов, но если я работаю, мой работодатель за счет добавленной стоимости, которую мы генерируем, платит те же самые взносы в пенсионный фонд…", — сказал Новиков, выступая на форуме «Территория смыслов на Клязьме».

По его словам, в свое резюме волонтер по желанию при устройстве на работу может сам записать, что занимался добровольческой деятельностью.