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Волонтерство не должно идти в трудовой стаж, заявил Новиков
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Волонтерство не должно идти в трудовой стаж, заявил Новиков 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: РИА Новости
ДВОРИКИ (Владимирская область), 24 июл — РИА Новости. Волонтерская деятельность не должна засчитываться в трудовой стаж, считает начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
"Я не уверен, что это правильно — засчитывать (волонтерство) в трудовой стаж. Волонтерская добровольческая деятельность — это очень благородное занятие. Если человек делает такой свой осознанный выбор, то это заслуживает аплодисментов, но если я работаю, мой работодатель за счет добавленной стоимости, которую мы генерируем, платит те же самые взносы в пенсионный фонд…", — сказал Новиков, выступая на форуме «Территория смыслов на Клязьме».
По его словам, в свое резюме волонтер по желанию при устройстве на работу может сам записать, что занимался добровольческой деятельностью.
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