Более 912 тысяч раз брали напрокат велосипеды в Москве во время ЧМ-2018

Пользователи сети «Велобайк» в Москве совершили более 912 тысяч поездок на арендованных велосипедах, передает Агентство «Москва» . Большинство пользователей укладывались в бесплатное время проката — 60 минут.

Отмечается, что сезон работы велопроката был открыт в столице 26 апреля и традиционно продлится до 31 октября. «Всего с начала сезона городского велопроката совершено уже более 2,2 миллиона прокатов, что в два раза больше, чем за аналогичный период в прошлом сезоне. Среднее количество прокатов достигает 29 тысяч в выходные дни. На сегодняшний день москвичи и гости столицы приобрели уже 34 тысяч сезонных абонементов, что на 40% больше показателя всего прошлого сезона», — уточняется в сообщении.

Взять напрокат велосипед можно на 400 станциях, в том числе в районе Черемушки

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