Ещё
Более 912 тысяч раз брали напрокат велосипеды в Москве во время ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 912 тысяч раз брали напрокат велосипеды в Москве во время ЧМ-2018 

Мои Черемушки 15 минут назад
Фото: Мои Черемушки
Пользователи сети «Велобайк» в Москве совершили более 912 тысяч поездок на арендованных велосипедах, передает Агентство «Москва». Большинство пользователей укладывались в бесплатное время проката — 60 минут.
Отмечается, что сезон работы велопроката был открыт в столице 26 апреля и традиционно продлится до 31 октября. «Всего с начала сезона городского велопроката совершено уже более 2,2 миллиона прокатов, что в два раза больше, чем за аналогичный период в прошлом сезоне. Среднее количество прокатов достигает 29 тысяч в выходные дни. На сегодняшний день москвичи и гости столицы приобрели уже 34 тысяч сезонных абонементов, что на 40% больше показателя всего прошлого сезона», — уточняется в сообщении.
Взять напрокат велосипед можно на 400 станциях, в том числе в районе Черемушки:
· улица Профсоюзная, дом 46, корпус 1  · улица Профсоюзная, дом 58/32, корпус 2  · улица Профсоюзная, дом 61 А  · улица Профсоюзная, дом 55  · улица Профсоюзная, дом 43  · улица Обручева, дом 33 А  · улица Обручева, дом 65/54  · Нахимовский проспект, дом 45, строение 1  · Нахимовский проспект, дом 51/21  · улица Болотниковская, парк 70-летия Победы
· Севастопольский проспект, дом 28, корпус 4  · улица Каховка, дом 29 А  · улица Новочеремушкинская, дом 71/32
Мои Черемушки: последние новости
Секреты успешного бизнеса раскроют в Черемушках В Черемушках установят мировой рекорд сверхпроводимости Первый флагманский центр госуслуг Москвы подвел итоги работы за полгода
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия стянула военную технику к западным рубежам252
Чемпион мира погиб при крушении самолета под Москвой21
Путин дал добро на новый мегамост556
Россиян лишат желания иметь валюту192
Бузова попала в аварию36
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение