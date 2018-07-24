Ещё
Минобороны Британии продаст базу пилотов Red Arrows из-за экономии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минобороны Британии продаст базу пилотов Red Arrows из-за экономии 

РИА Новости 17 минут назад
ЛОНДОН, 24 июл — РИА Новости, Денис Ворошилов. Минобороны Великобритании в целях экономии бюджетных средств продаст несколько военных объектов, в том числе базу ВВС, на которой тренируется национальная пилотажная группа Red Arrows.
"Минобороны закроет базу Scampton (в Линкольншире) в 2022 году и перебазирует пилотажную группу на другую базу, которая больше подойдет для целей группы. Также минобороны подтверждает, что намерено прекратить в 2020 году использование королевскими ВВС базы Linton-on-Ouse (в Северном Йоркшире), так как потребности в этой базе больше нет", — говорится в письменном заявлении замминистра обороны Великобритании Тобиаса Эллвуда.
Авиабаза Scampton была открыта в 1916 году, во время Второй мировой войны с нее совершались вылеты самолетов для нанесения ударов по Германии. Red Arrows пользовались базой 20 лет. На базе служат и работают 600 человек, на ней базируется также подразделение контроля за аэрокосмическим пространством. База Linton-on-Ouse использовалась для подготовки пилотов реактивных самолетов, курс обучения на ней проходил принц Уильям. Центр подготовки в 2019 году передислоцируется на одну из авиабаз в Уэльсе.
Согласно принятому правительством решению, минобороны должно к 2040 году сократить количество используемых объектов на треть. Всего оборонное ведомство планирует отказаться от использования 91 объекта. Согласно опубликованным в 2016 году данным, на обслуживание и поддержание не требующейся больше инфраструктуры минобороны Британии ежегодно тратит 2,4 миллиарда фунтов стерлингов.
Последние новости
Израиль не смог перехватить две ракеты "Точка" с помощью новейшей ПРО Стокилограммовый камень выпал из Стены Плача в Иерусалиме Покончившая с собой активистка Femen оставила предсмертную записку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия стянула военную технику к западным рубежам252
Чемпион мира погиб при крушении самолета под Москвой21
Путин дал добро на новый мегамост556
Россиян лишат желания иметь валюту192
Бузова попала в аварию36
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение