Ещё
В метро появятся карты «Тройка» с амурским тигром
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В метро появятся карты «Тройка» с амурским тигром 

Коньково 23 минуты назад
Фото: Коньково
Тематические карты «Тройка» с изображением амурского тигра можно будет приобрести в столичной подземке с 29 июля. Об этом сообщается на сайте Мэра и Правительства Москвы.
29 июля в мире будет отмечаться День тигра. Это молодой экологический праздник. Он был учрежден в Санкт-Петербурге семь лет назад во время проведения международного форума «Тигриный саммит» по проблемам сохранения популяции хищника. К сожалению, популяция этих животных стремительно сокращается. Перед мировым сообществом стоит задача сохранить этого зверя на нашей планете. Основная цель праздника — напомнить людям о проблеме исчезновения полосатых хищников и способах их защиты.
«Выпуск карт приурочен к Международному дню тигра и пятилетию с момента основания центра «Амурский тигр», который изучает и сохраняет популяцию этого редкого хищника», — говорится в сообщении.
На лицевой стороне карты нарисован затаившийся в траве амурский тигр. На оборотной стороне изображены черно-оранжевые полосы — характерный окрас этих животных.
Коньково: последние новости
С началом учебного года в технопарке «Наукоград МФЮА» появятся новые проекты 45 подростков состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних района Коньково Танцевальная студия ЦСМ «Коньково» завершает очередной творческий сезон
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия стянула военную технику к западным рубежам276
Чемпион мира погиб при крушении самолета под Москвой21
Путин дал добро на новый мегамост575
Бузова попала в аварию47
Россиян лишат желания иметь валюту194
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение