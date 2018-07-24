В метро появятся карты «Тройка» с амурским тигром

Тематические карты «Тройка» с изображением амурского тигра можно будет приобрести в столичной подземке с 29 июля. Об этом сообщается на сайте Мэра и Правительства Москвы.

29 июля в мире будет отмечаться День тигра. Это молодой экологический праздник. Он был учрежден в Санкт-Петербурге семь лет назад во время проведения международного форума «Тигриный саммит» по проблемам сохранения популяции хищника. К сожалению, популяция этих животных стремительно сокращается. Перед мировым сообществом стоит задача сохранить этого зверя на нашей планете. Основная цель праздника — напомнить людям о проблеме исчезновения полосатых хищников и способах их защиты.

«Выпуск карт приурочен к Международному дню тигра и пятилетию с момента основания центра «Амурский тигр», который изучает и сохраняет популяцию этого редкого хищника», — говорится в сообщении.

На лицевой стороне карты нарисован затаившийся в траве амурский тигр. На оборотной стороне изображены черно-оранжевые полосы — характерный окрас этих животных.