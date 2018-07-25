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Реклама на ТВ станет длиннее
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Реклама на ТВ станет длиннее 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Депутаты Госдумы одобрили в третьем чтении законопроект, согласно которому предельная продолжительность рекламы на телевидении увеличивается. Результаты голосования опубликованы на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
Согласно принятому документу, продолжительность рекламных блоков в часовой программе может быть увеличена с 15 до 20 процентов, то есть с 9 до 12 минут. При этом каналы с круглосуточным вещанием могут позволить себе трансляцию рекламы общей продолжительностью не более 216 минут.
Законопроект также предусматривает новые ограничения: во время показа детских программ запрещается демонстрация товаров, относящихся к оружию, продукции военного назначения, алкоголя, лекарств и основанных на рисках игр.
После внесения законопроекта на рассмотрение Госдумы эксперты портала Adindex отмечали, что увеличение времени на рекламу позитивно скажется скажется на доходах телекомпаний.
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