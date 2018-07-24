Ещё
На российском ТВ будет больше рекламы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На российском ТВ будет больше рекламы 

Парламентская газета 29 минут назад
Фото: Парламентская газета
Лимит продолжительности рекламы на российском телевидении могут увеличить с нынешних 15% от общего времени каждой передачи до 20%. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении во вторник.
Авторами законодательной инициативы выступили депутаты Государственной Думы во главе с членом Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антоном Горелкиным.
Законопроектом предлагается увеличение рекламного времени с 15% до 20%, а также показ рекламных роликов во время детских мультфильмов. Уточняется, что рекламу товаров, не предназначенных для несовершеннолетних, показывать не будут.
Глава Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, представляя законопроект на пленарном заседании, отметил, что, по мнению авторов, законопроект обеспечит стабильность финансирования телеканалов и будет способствовать выпуску качественного контента.
«Согласно законопроекту, общее время, отведённое на рекламу, не увеличится и останется на уровне 15% в сутки», — сказал он.
Парламентская газета: последние новости
Директор аналитического центра «Роскосмоса» подал в отставку Утраченные при ЧС документы будут восстанавливать бесплатно За рекламу онлайн-казино знаменитостей могут наказать работами в реабилитационных центрах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия стянула военную технику к западным рубежам290
Чемпион мира погиб при крушении самолета под Москвой23
Путин дал добро на новый мегамост594
Бузова попала в аварию54
Россиян лишат желания иметь валюту193
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение