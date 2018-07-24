На российском ТВ будет больше рекламы

Лимит продолжительности рекламы на российском телевидении могут увеличить с нынешних 15% от общего времени каждой передачи до 20%. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении во вторник.

Авторами законодательной инициативы выступили депутаты Государственной Думы во главе с членом Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антоном Горелкиным

Законопроектом предлагается увеличение рекламного времени с 15% до 20%, а также показ рекламных роликов во время детских мультфильмов. Уточняется, что рекламу товаров, не предназначенных для несовершеннолетних, показывать не будут.

Глава Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин , представляя законопроект на пленарном заседании, отметил, что, по мнению авторов, законопроект обеспечит стабильность финансирования телеканалов и будет способствовать выпуску качественного контента.

«Согласно законопроекту, общее время, отведённое на рекламу, не увеличится и останется на уровне 15% в сутки», — сказал он.