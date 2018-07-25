Госдума приняла закон об увеличении лимита рекламного времени на ТВ

МОСКВА , 25 июля. / ТАСС /. Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается увеличить с 15% до 20% предельную продолжительность рекламы в часовой телепрограмме.

Закон увеличивает максимальную продолжительность рекламы в часовой программе с 15% (9 минут в час) до 20% (12 минут рекламы в час). При этом устанавливается, что если телеканал вещает 24 часа в сутки, реклама в телепрограммах не должна будет превышать 216 минут, то есть не выйдет за рамки установленного сейчас суточного предела рекламного времени.

Кроме того, документом запрещается реклама отдельных видов товаров в детских теле— и радиопередачах, а именно «алкогольной продукции, продукции военного назначения и оружия, лекарств, основанных на риске игр, пари, услуг по заключению договоров ренты, в том числе договора пожизненного содержания с иждивением, деятельности медиаторов».