Калининград продолжают очищать от незаконно размещённой рекламы

В текущем году, по сравнению с предыдущим, объявлений, расклеенных или закреплённых с нарушениями, устранено в три раза больше.

Выросло и количество выданных предписаний. В предыдущие три года нормативы размещения рекламы в городе изменили. Конструкции определённого типа запрещены в принципе. В ближайшее время, вероятно, утвердят дополнительные ограничения, которые будут направлены на то, чтобы уменьшить площади, занимаемые рекламой, а также сократить само количество объявлений. Ожидается, что эти требования вступят в силу с нового года.

— Через какое-то, я думаю, разумное время компании, которые занимаются незаконным размещением, придут к выводу, что нет необходимости тратить денежные средства на изготовление самих рекламных конструкций, поскольку они не работают. То есть в совокупности надо рассматривать экономику исходя из того, что законное размещение рекламы, в конце концов, будет являться с точки зрения экономики стоимости продукта и услуги наиболее эффективным.