Ещё
Калининград продолжают очищать от незаконно размещённой рекламы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Калининград продолжают очищать от незаконно размещённой рекламы 

Вести Калининград 27 минут назад
Фото: Вести Калининград
В текущем году, по сравнению с предыдущим, объявлений, расклеенных или закреплённых с нарушениями, устранено в три раза больше.
Выросло и количество выданных предписаний. В предыдущие три года нормативы размещения рекламы в городе изменили. Конструкции определённого типа запрещены в принципе. В ближайшее время, вероятно, утвердят дополнительные ограничения, которые будут направлены на то, чтобы уменьшить площади, занимаемые рекламой, а также сократить само количество объявлений. Ожидается, что эти требования вступят в силу с нового года.
Артур Крупин, председатель комитета архитектуры и строительства администрации Калининграда:
— Через какое-то, я думаю, разумное время компании, которые занимаются незаконным размещением, придут к выводу, что нет необходимости тратить денежные средства на изготовление самих рекламных конструкций, поскольку они не работают. То есть в совокупности надо рассматривать экономику исходя из того, что законное размещение рекламы, в конце концов, будет являться с точки зрения экономики стоимости продукта и услуги наиболее эффективным.
Вести Калининград: последние новости
В Калининградском зоопарке животным теперь нужно добывать обед самостоятельно Заставили мыться по расписанию: Сотни жителей Зеленоградска остались практически без воды Госдума в первом чтении одобрила законопроект о безвизовом въезде обладателей FAN ID
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия стянула военную технику к западным рубежам320
Чемпион мира погиб при крушении самолета под Москвой23
Путин дал добро на новый мегамост586
Бузова попала в аварию54
Россиян лишат желания иметь валюту193
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение