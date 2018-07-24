Госдума распределила 5 млрд рублей господдержки регионам в связи с ростом цен на ГСМ 

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Госдума поддержала решение правительства о распределении 5 млрд рублей господдержки из резервного фонда правительства субъектам федерации с связи с удорожанием горюче-смазочных материалов (ГСМ).
Как сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, в Госдуму поступило распоряжение правительства о распределении 5 млрд рублей ассигнований из резервного фонда в госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции.
"Эти средства дополнительно предлагается выделить в связи с удорожанием цен на горюче-смазочные материалы и распределение предлагается. Поскольку вопрос требует оперативного решения, как вы сами понимаете — сейчас уже лето и ждать, пока соберется трехсторонняя комиссия, наверное, не имеет особого смысла. Предлагается распределить эти 5 млрд аналогично распределению субсидий на погектарную поддержку субъектам федерации, по той же самой формуле, с которой распределяются эти субсидии сельхозтоваропроизводителям в области растениеводства", — сказал он.
"Проект этого распределения есть во всех фракциях, предлагается дать согласие на это распределение, не дожидаясь заседания трехсторонней комиссии, и соответствующее письмо направить в правительство", — добавил депутат.
Согласно распоряжению правительства, самую большую поддержку получат Алтайский край — 336 млн рублей, Ростовская область — 311 млн рублей и Оренбургская область — 237 млн рублей. Аграриям Республики Крым будет выделено 49,5 млн рублей.
В свою очередь глава думского комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин заявил, что подобные меры необходимы, поскольку речь идет о значительных утратах доходов крестьян. По его словам, в первом полугодии Минсельхоз посчитал, что убытки аграриев от подорожания ГСМ составили 12 млрд рублей. «Мы готовим вместе с [руководителем фракции „Единая Россия“, вице-спикером Госдумы] Сергеем Ивановичем [Неверовым] встречу с главой правительства с тем, чтобы увеличить хотя бы до 12 млрд вот эту сумму [в 5 млрд рублей], — сказал он.
Спикер палаты Вячеслав Володин напомнил, что президент дал поручение оказать поддержку сельхозпроизводителям в связи с ростом цен на ГСМ Министерству сельского хозяйства. „Еще раз хочу подчеркнуть, что каждый регион получит [эти деньги] как погектарную поддержку, исходя из количества обрабатываемых площадей“, — отметил он.
Представители всех четырех фракций поддержали распределение господдержки субъектам федерации.