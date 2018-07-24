Госдума распределила 5 млрд рублей господдержки регионам в связи с ростом цен на ГСМ

МОСКВА , 24 июля. / ТАСС /. Госдума поддержала решение правительства о распределении 5 млрд рублей господдержки из резервного фонда правительства субъектам федерации с связи с удорожанием горюче-смазочных материалов (ГСМ).

Как сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков , в Госдуму поступило распоряжение правительства о распределении 5 млрд рублей ассигнований из резервного фонда в госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции.

"Эти средства дополнительно предлагается выделить в связи с удорожанием цен на горюче-смазочные материалы и распределение предлагается. Поскольку вопрос требует оперативного решения, как вы сами понимаете — сейчас уже лето и ждать, пока соберется трехсторонняя комиссия, наверное, не имеет особого смысла. Предлагается распределить эти 5 млрд аналогично распределению субсидий на погектарную поддержку субъектам федерации, по той же самой формуле, с которой распределяются эти субсидии сельхозтоваропроизводителям в области растениеводства", — сказал он.

"Проект этого распределения есть во всех фракциях, предлагается дать согласие на это распределение, не дожидаясь заседания трехсторонней комиссии, и соответствующее письмо направить в правительство", — добавил депутат.

В свою очередь глава думского комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин заявил, что подобные меры необходимы, поскольку речь идет о значительных утратах доходов крестьян. По его словам, в первом полугодии Минсельхоз посчитал, что убытки аграриев от подорожания ГСМ составили 12 млрд рублей. «Мы готовим вместе с [руководителем фракции „Единая Россия“ , вице-спикером Госдумы] Сергеем Ивановичем [Неверовым] встречу с главой правительства с тем, чтобы увеличить хотя бы до 12 млрд вот эту сумму [в 5 млрд рублей], — сказал он.

Спикер палаты Вячеслав Володин напомнил, что президент дал поручение оказать поддержку сельхозпроизводителям в связи с ростом цен на ГСМ Министерству сельского хозяйства. „Еще раз хочу подчеркнуть, что каждый регион получит [эти деньги] как погектарную поддержку, исходя из количества обрабатываемых площадей“, — отметил он.

Представители всех четырех фракций поддержали распределение господдержки субъектам федерации.