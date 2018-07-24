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В Туркменистане взялись изучать опыт мирового законодательства
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В Туркменистане взялись изучать опыт мирового законодательства 

Парламентская газета 34 минуты назад
Фото: Парламентская газета
В Туркмении возьмут на вооружение мировой опыт при совершенствовании законодательства. Президент страны Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о создании Института государства, права и демократии Туркменистана, задача которого — готовить предложения по внедрению мировых правовых норм в национальные законы и подзаконные акты республики.
Новый институт, как следует из указа, опубликованного электронной газетой «Золотой век», учредителем которой является государственное информагентство, образован слиянием Туркменского национального института демократии и прав человека и Института государства и права при президенте республики.
Новому институту поручено «проведение фундаментальных и прикладных исследований в сфере изучения государства и законодательства Туркменистана», чтобы «обеспечить научное обоснование деятельности по демократизации» страны.
Директором назначен Ягмыр Нурыев, прежде занимавший должность директора Института государства и права. Курировать деятельность института будет заместитель председателя правительства, министр иностранных дел Рашид Мередов.
По сообщению местных СМИ, в Ашхабаде состоялось совещание, на котором коллектив института был ориентирован на комплексную научно-исследовательскую работу, на изучение передовой правоприменительной практики. Учёные будут готовить аналитические и информационные обзоры в области государствоведения, демократизации общества и совершенствования законодательства, «готовить предложения по имплементации в законодательную базу страны общепринятых в мире правовых норм».
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