В Туркменистане взялись изучать опыт мирового законодательства

Туркмении возьмут на вооружение мировой опыт при совершенствовании законодательства. Президент страны Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о создании Института государства, права и демократии Туркменистана, задача которого — готовить предложения по внедрению мировых правовых норм в национальные законы и подзаконные акты республики.

Новый институт, как следует из указа, опубликованного электронной газетой «Золотой век», учредителем которой является государственное информагентство, образован слиянием Туркменского национального института демократии и прав человека и Института государства и права при президенте республики.

Новому институту поручено «проведение фундаментальных и прикладных исследований в сфере изучения государства и законодательства Туркменистана», чтобы «обеспечить научное обоснование деятельности по демократизации» страны.

Директором назначен Ягмыр Нурыев, прежде занимавший должность директора Института государства и права. Курировать деятельность института будет заместитель председателя правительства, министр иностранных дел Рашид Мередов