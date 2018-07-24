Ещё
США разрешили «Русалу» беспошлинно ввозить алюминий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США разрешили «Русалу» беспошлинно ввозить алюминий 

Российская Газета 32 минуты назад
Фото: Российская Газета
"Русалу" разрешили без 10-процентной пошлины ввести в США три тысячи тонн алюминия в слитках за один год. Разрешение уже получено от американского бюро промышленности и безопасности США при минпромторга США североамериканской «дочкой» «Русала»— Rusal America Corp, передает ТАСС со ссылкой на американское издание Metall Bulletin.
Компания сможет ввести алюминий в прессованных слитках спецификации AA6005A (размер слитка 14" x 236"). Отсутствие поставок алюминиевых слитков «Русала», после применения санкций, в том числе и российской компании, стало одной из причин роста цен на продукцию на внутреннем американском рынке.
Российская Газета: последние новости
В Германии выросло число "граждан Рейха", не признающих конституцию В Крыму предложили варианты объезда пробки в Феодосии Видео: Крупный камень вывалился из Стены Плача
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия стянула военную технику к западным рубежам293
Чемпион мира погиб при крушении самолета под Москвой21
Путин дал добро на новый мегамост577
Бузова попала в аварию48
Россиян лишат желания иметь валюту193
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение