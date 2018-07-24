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Дмитрий Азаров обозначил важнейшие задачи по «сбережению народа» Самарской области
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Дмитрий Азаров обозначил важнейшие задачи по «сбережению народа» Самарской области 

Волга Ньюс 21 минуту назад
На заседании врио губернатора выступил с обширным докладом, в рамках которого озвучил основные задачи по усовершенствованию работы системы здравоохранения региона.
Так, по направлению, касающемуся поддержки детства, по словам главы региона, необходимо добиться снижения детской смертности еще на 10%, изыскать 1 млрд руб. в 2019–2020 гг. на ремонт и оснащение детских поликлиник, а также создать за ближайшие два года 4 тыс. мест в детских садах.
Не менее значимой для региона задачей является повышение качества оказания медицинской помощи при лечении болезней системы кровообращения. Ведь по статистике именно такие заболевания лидируют среди причин смертности населения.
Для решения этой задачи необходимо укреплять материально-техническую базу областной кардиослужбы, а, в частности, достроить и запустить «Клинику Сердца» в Самаре. Также среди первоочередных целей глава региона назвал реконструкцию кардиологического отделения тольяттинской больницы № 2, открытие рентгенохирургического отделения в ЦГБ Сызрани и оснащение новым, современным оборудованием еще одиннадцати профильных отделений.
Хорошим подспорьем в работе по повышению качества медицинского должно стать создание телемедицинской информационной системы «Кардиологический кластер Самарской области», а также внедрение разработок Центра прорывных технологий СамГМУ.
Другим важным направлением работы является ранее выявление онкозаболеваний и их эффективное лечение. Дмитрий Азаров подчеркнул, что ряд мероприятий по нему включен в региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». Среди них укрепление и переоснащение онкоцентра и диагностических служб поликлиник, создание в Тольятти специализированного центра на базе клинической больницы № 5, повышение выявляемости онкологических заболеваний на ранних стадиях, а также снижение смертности от них на 6,5%.
В завершение глава региона подчеркнул, что работа по созданию современных медицинских центров в рамках механизма государственно-частного партнерства обязательно продолжится. В Самарской области уже реализовано 27 таких проектов, а это более 15 млрд частных инвестиций и более 2 тыс. новых рабочих мест. Это один из лучших показателей в стране.
Напомним, с июля по сентябрь в Самарской области запланировано проведение семи тематических сессий. Результатом работы каждой из них станут предложения для включения в стратегию развития региона, носящую название «Стратегия лидерства». Участие в сессиях принимают чиновники регионального и федерального уровня, депутаты, общественники, бизнесмены, специалисты самого высокого класса и обычные граждане.
Инициатором привлечения к работе над стратегией широкого круга общественности стал глава региона Дмитрий Азаров, который неоднократно заявлял, что без учета мнения граждан невозможно разработать качественный рабочий план действий.
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