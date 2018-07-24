«Т плюс» увеличила в три раза инвестиции в основные активы 

Электроэнергетическая компания «Т плюс», принадлежащая «Ренове» Виктора Вексельберга, в I полугодии 2018 г. вложила в свои основные активы 5,9 млрд руб. Эта сумма превышает инвестиции за I полугодие 2017 г. более чем в три раза. Об этом говорится в сообщении компании.
«Т плюс» отмечает, что ежегодно увеличивает инвестиции в поддержание технического состояния, развитие генерирующего оборудования и распределительной инфраструктуры. в 2018 г. на инвестиционную программу будет направлено всего 23,4 млрд руб.
«Ренова» может продать «Т плюс» структуре «Газпрома» — «Газпромэнергохолдингу», сообщал «Интерфакс» со ссылкой на два источника. Агентство уточняет, что пока предложение носит неофициальный характер. По данным «Интерфакса», параллельно ведутся переговоры с Федеральной антимонопольной службой, которая заблокировала потенциальную сделку между двумя компаниями в 2015 г.