«Т плюс» увеличила в три раза инвестиции в основные активы

«Т плюс» отмечает, что ежегодно увеличивает инвестиции в поддержание технического состояния, развитие генерирующего оборудования и распределительной инфраструктуры. в 2018 г. на инвестиционную программу будет направлено всего 23,4 млрд руб.