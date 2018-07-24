Рокетбанк завершил переход в Qiwi банк из «ФК Открытие»

Qiwi купила бренды и программное обеспечение сервисов Рокетбанк и «Точка» у банка «ФК Открытие» летом 2017 года за 700 млн рублей.

"Сегодня мы официально объявляем о переходе в Qiwi Russia", — отмечается в публикации кредитной организации в Facebook.

Завершить перевод клиентов на инфраструктуру Qiwi планируется к началу октября.

Рокетбанк — сервис с дистанционным обслуживанием клиентов.