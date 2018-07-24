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Рокетбанк завершил переход в Qiwi банк из «ФК Открытие»
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Рокетбанк завершил переход в Qiwi банк из «ФК Открытие» 

ТАСС 41 минуту назад
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Новым партнером Рокетбанка стал Qiwi банк, говорится в сообщении Рокетбанка. Ранее в этой роли выступал банк «ФК Открытие».
Qiwi купила бренды и программное обеспечение сервисов Рокетбанк и «Точка» у банка «ФК Открытие» летом 2017 года за 700 млн рублей.
"Сегодня мы официально объявляем о переходе в Qiwi Russia", — отмечается в публикации кредитной организации в Facebook.
Завершить перевод клиентов на инфраструктуру Qiwi планируется к началу октября.
Рокетбанк — сервис с дистанционным обслуживанием клиентов.
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