Рокетбанк завершил переход в Qiwi банк из «ФК Открытие» 

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Новым партнером Рокетбанка стал Qiwi банк, говорится в сообщении Рокетбанка. Ранее в этой роли выступал банк «ФК Открытие».
Qiwi купила бренды и программное обеспечение сервисов Рокетбанк и «Точка» у банка «ФК Открытие» летом 2017 года за 700 млн рублей.
"Сегодня мы официально объявляем о переходе в Qiwi Russia", — отмечается в публикации кредитной организации в Facebook.
Завершить перевод клиентов на инфраструктуру Qiwi планируется к началу октября.
Рокетбанк — сервис с дистанционным обслуживанием клиентов.