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В Ленинградской области выбрали лучшего зооинженера
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В Ленинградской области выбрали лучшего зооинженера 

Ivyborg.ru 38 минут назад
Фото: Ivyborg.ru
I-й областной конкурс профессионального мастерства зоотехников-селекционеров завершился в Ленобласти победой Дарины Захаровой.
Конкурс прошел на территории племенного центра «ПЛИНОР», который специализируется на разработке, внедрении программного обеспечения в области племенного животноводства, хранении и обработке информации по племенным животным региона, а также информационно-консультационном обслуживании животноводства регионов РФ в сфере информационных технологий.
Дарина Захарова — сотрудница сельскохозяйственного производственного кооператива «Пригородный» из Всеволожского района показала лучший результат в знаниях по ведению нормативной базы селекционно-племенной работы и продемонстрировала лучшие навыки использования информационных технологий в сфере животноводства.
Как рассказали в пресс-службе Правительства региона, Ленобласть сейчас занимает лидирующие позиции в РФ по переводу племенной работы в электронный формат.
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