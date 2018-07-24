В Ленинградской области выбрали лучшего зооинженера

I-й областной конкурс профессионального мастерства зоотехников-селекционеров завершился в Ленобласти победой Дарины Захаровой.

Конкурс прошел на территории племенного центра «ПЛИНОР», который специализируется на разработке, внедрении программного обеспечения в области племенного животноводства, хранении и обработке информации по племенным животным региона, а также информационно-консультационном обслуживании животноводства регионов РФ в сфере информационных технологий.

Дарина Захарова — сотрудница сельскохозяйственного производственного кооператива «Пригородный» из Всеволожского района показала лучший результат в знаниях по ведению нормативной базы селекционно-племенной работы и продемонстрировала лучшие навыки использования информационных технологий в сфере животноводства.

Как рассказали в пресс-службе Правительства региона, Ленобласть сейчас занимает лидирующие позиции в РФ по переводу племенной работы в электронный формат.