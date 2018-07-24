Глеб Никитин: «Импортозамещающие производства с общим объемом инвестиций в 1,3 млрд рублей открылись в регионе»

Проекты реализованы с помощью инвестиций, привлеченных из федерального Фонда развития промышленности

По словам главы региона Глеба Никитина, общий объем инвестиций в проекты составил 1 млрд 332 млн рублей, из которых 551 млн составили льготные займы Фонда развития промышленности.

24 июля в Дзержинске запустили производство сополимерных акриловых дисперсий. Как отметил генеральный директор ООО «Компания Хома» Сергей Новиков , проект «линия сополимерных акриловых дисперсий» входит в план по импортозамещению в химической промышленности. Продукция, которая ранее закупалась за рубежом, будет производиться в Дзержинске, благодаря разработкам российских ученых. Мощность производства составит 12 000 тонн сополимерных акриловых дисперсий в год. Общий объем инвестиций по проекту 530 млн рублей, из которых средства ФРП — 150 млн рублей. Создано 15 высокопроизводительных рабочих мест.

Сополимерные акриловые дисперсии используются в деревообработке, мебельной промышленности, строительной и химической промышленности. — ООО «Компания Хома» работает даже на рынке мелования бумаги, сотрудничает с предприятиями госзнака — отмечает Сергей Новиков. — Наша продукция позволяет наращивать степень защиты дензнаков.

Предприятие планирует выходить на экспортные рынки, а в сентябре открывается линия поливинилацетатных дисперсий в рамках второго этапа инвестпроекта. Второй проект по импортозамещению — пенькоперерабатывающее производство в Пильненском районе на базе ООО «Нижегородские волокна конопли». В рамках проекта планируется выпуск котонина, короткого волокна и костры — продуктов переработки технической конопли. Первый урожай конопли ожидается уже в ближайшее время.

Как отметил глава региона Глеб Никитин , 401 млн рублей из 802 млн рублей инвестиций одобрил экспертный совет Фонда развития промышленности.

Также глава региона добавил, что в 2018 году будет выполнен один из этапов реализации проекта производства мусоросортировочного оборудования на ЦНИИ «Буревестник» . На предприятии изготовят опытный образец. Проект получит поддержку из ФРП в размере 725,5 млн рублей.

«Проект ЦНИИ «Буревестник» станет первым в России производством мусоросортировочных комплексов с использованием роботизированных технологий, которые будут самыми современными в отечественной отрасли обработки отходов, — отметил Глеб Никитин. — В частности, оборудование позволит выделять отдельные фракции при обработке отходов и использовать их вторично, а не закапывать в землю».

По итогам работы с Фондом развития промышленности, Нижегородская область заняла 4 место. Глава региона добавил, что региональный фонд развития промышленности заключил соглашение с ФРП о сотрудничестве.

Глава региона Глеб Никитин напомнил, что в регионе запущен проект GR-приемная, который направлен на помощь предпринимателям в получении федеральных мер господдержки. В GR-приемной предприятиям помогут определить наиболее эффективные меры поддержки для реализации конкретных инвестиционных проектов и сделать все необходимое для их получени