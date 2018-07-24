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Более 200 человек побывали в технопарке Останкина в рамках акции «День без турникетов»
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Более 200 человек побывали в технопарке Останкина в рамках акции «День без турникетов» 

Управа Останкинского района 37 минут назад
Фото: Управа Останкинского района
Гости узнали, как ОАО «Калибр» из завода по производству точных измерительных приборов превратился в один из центров формирования новой промышленности Москвы.
— Юные жители города, желающие узнать, как выглядит беспилотный автобус и зарядная станция для автомобилей будущего — электрокаров серии SAM, как работает 3D-принтер, как обрабатывают сталь, пластик и цветные металлы на станках с искусственным интеллектом и кто в России выпускает высококачественное энергосберегающее насосное оборудование, — рассказали в пресс-службе технопарка.
Также в рамках акции была проведена презентация детского анимационного технопарка на базе ОАО «Калибр». Преподаватели проекта КиберРоссия, партнера летней программы детского технопарка, провели мастер-классы по виртуальной и дополненной реальности. (иб)
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