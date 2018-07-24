США разрешили «Русалу» ввезти за год 3 тыс. тонн алюминия в слитках без пошлины

ТАСС , 24 июля. Минпромторг США выдал североамериканской «дочке» "Русала" — Rusal America Corp — разрешение, освобождающее ввоз одного из наименования алюминиевых сплавов от 10%-ной пошлины. Об этом сообщает американское издание Metal Bulletin со ссылкой на документы американского бюро промышленности и безопасности США при министерстве.

Исключение, выданное бюро, касается алюминиевых прессованных слитков спецификации AA6005A (размер слитка 14" x 236").

"Бюро принимает рекомендации Управления международной торговли США относительно доступности продукта на внутреннем рынке и считает, что ни одно из требований национальной безопасности не требует в данном случае отклонения этого запроса", — приводит издание выдержку из решения, которое датировано 19 июля.

При этом в документе не упоминаются действующие санкции США против «Русала» и его основного совладельца Олега Дерипаски

Как указывает издание, отсутствие поставок алюминиевых слитков «Русала» стало одной из причин роста цен на продукцию на внутреннем рынке.

В марте США ввели пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%), предоставив отсрочку ряду стран.

О том, что Rusal America планирует обратиться с запросом в минпромторг об исключении российского алюминия из списка пошлин в США, стало известно также в марте. Минпромторг начал принимать такие обращения 19 марта. На рассмотрение заявок отводилось 90 дней.

Санкции отдельно

Это исключение не имеет отношения к санкциям минфина США , которые были наложены на Олега Дерипаску и «Русал» 6 апреля. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями. Партнерам «Русала» дан срок завершить с ним отношения до 23 октября.

Одним из условий отмены санкций в отношении компании минфин США назвал снижение доли Дерипаски, который, в свою очередь, заявил о готовности сократить ниже 50% свою долю в крупнейшем акционере «Русала» — компании En+ . Минфин США затем отметил, что снижение доли Дерипаски необязательно приведет к отмене санкций против подконтрольного этой группе «Русала».

Сейчас бизнесмен контролирует 48,13% «Русала» через En+, в которой ему принадлежит 66%. С 25 мая Дерипаска покинул совет директоров «Русала».