Стал известен самый бесполезный депутат Госдумы от Саратовской области 

Авторы проекта «Депутат — клуб» подготовили четвертый интегральный рейтинг под названием «Коэффициент полезности депутатов Госдумы» (КПДГД 4). Согласно ему, самым полезным депутатом, представляющим Саратовскую область в нижней палате парламента, стал Николай Панков, а самым бесполезным — Василий Максимов.
Исследование для составления рейтинга, авторами которого стали политологи Дмитрий Гусев и Алексей Мартынов, проводилось с октября 2017 по июль 2018. Рейтинг состоит из четырех неравновесных индексов. Составители учитывали результаты голосования интернет-пользователей на сайте проекта, индекс активности депутата в Госдуме (количество внесенных законопроектов, выступлений, участие в рабочих мероприятиях), медиа-активность депутата (количество упоминаний о нем в СМИ и социальных сетях). Четвертый индекс представляет собой экспертную оценку работы депутата в своем регионе.
Саратовскую область в Госдуме сейчас представляют ее председатель Вячеслав Володин, депутаты Ольга Баталина и Татьяна Касаева (члены комитета погосударственному строительству изаконодательству), член комитета по охране здоровья Василий Максимов, член комитета поконтролю ирегламенту Николай Панков, а также первый зампредседателя комитета по бюджету и налогам Глеб Хор. Панков и Максимов были избраны по одномандатным округам, остальные — по федеральному списку «Единой России».
Вячеслав Володин не вошел в рейтинг (как и лидеры фракций), так как, по мнению его авторов, в силу своего положения он имеет неоспоримые преимущества в сравнении с остальными депутатами. Что касается остальных саратовских парламентариев, то признанный самым эффективным Николай Панков занял 49-е место из 437-и. Панков оказался на 15-м месте по результатам экспертной оценки его деятельности и на 31-м — по медийности. Общий коэффициент полезности Панкова по версии авторов рейтинга составил 39,01.
Второе место среди саратовских депутатов заняла Ольга Баталина, занявшая в рейтинге 70-ю позицию и получившая коэффициент полезности 33,31. Она, в частности, замкнула топ-50 народных избранников как по итогам народного голосования, так и по версии экспертов.
Глеб Хор расположился на 119-м месте с общим индексом полезности 27,24; Татьяна Касаева с результатом 25,57 — на 149-й строчке. Аутсайдером в рейтинге полезности среди депутатов от Саратовской области стал Василий Максимов, получивший общую оценку 21,52.
Первое место среди всех вошедших в рейтинг депутатов занял Павел Крашенинников (его коэффициент полезности составил 72,54), на второй позиции Ирина Яровая (72), замыкает тройку Александр Жуков (69,29). На последнем, 437-м месте, оказался Батор Адучиев с итоговым индексом 11,77.