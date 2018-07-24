Стал известен самый бесполезный депутат Госдумы от Саратовской области

Авторы проекта «Депутат — клуб» подготовили четвертый интегральный рейтинг под названием «Коэффициент полезности депутатов Госдумы» (КПДГД 4). Согласно ему, самым полезным депутатом, представляющим Саратовскую область в нижней палате парламента, стал Николай Панков, а самым бесполезным — Василий Максимов

Исследование для составления рейтинга, авторами которого стали политологи Дмитрий Гусев Алексей Мартынов , проводилось с октября 2017 по июль 2018. Рейтинг состоит из четырех неравновесных индексов. Составители учитывали результаты голосования интернет-пользователей на сайте проекта, индекс активности депутата в Госдуме (количество внесенных законопроектов, выступлений, участие в рабочих мероприятиях), медиа-активность депутата (количество упоминаний о нем в СМИ и социальных сетях). Четвертый индекс представляет собой экспертную оценку работы депутата в своем регионе.

Вячеслав Володин не вошел в рейтинг (как и лидеры фракций), так как, по мнению его авторов, в силу своего положения он имеет неоспоримые преимущества в сравнении с остальными депутатами. Что касается остальных саратовских парламентариев, то признанный самым эффективным Николай Панков занял 49-е место из 437-и. Панков оказался на 15-м месте по результатам экспертной оценки его деятельности и на 31-м — по медийности. Общий коэффициент полезности Панкова по версии авторов рейтинга составил 39,01.

Второе место среди саратовских депутатов заняла Ольга Баталина, занявшая в рейтинге 70-ю позицию и получившая коэффициент полезности 33,31. Она, в частности, замкнула топ-50 народных избранников как по итогам народного голосования, так и по версии экспертов.

Глеб Хор расположился на 119-м месте с общим индексом полезности 27,24; Татьяна Касаева с результатом 25,57 — на 149-й строчке. Аутсайдером в рейтинге полезности среди депутатов от Саратовской области стал Василий Максимов, получивший общую оценку 21,52.