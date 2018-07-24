Тверская область вышла в лидеры медиарейтинга по майских указам за июнь

МОСКВА , 24 июл — РИА Новости Тверская область заняла первое место по итогам июня сразу в двух медиарейтингах по реализации регионами майских указов президента России — в экономической и социальной сферах, сообщается на сайте компании «Медиалогия».

rightПо словам экспертов «Медиалогии», среди самых заметных освещавшихся СМИ событий по реализации майских указов в регионах — отчет губернатора Тверской области Игоря Рудени о результатах деятельности облправительства за 2017 год. В частности, в экономическом блоке отчета глава региона рассказал, что две трети отраслей промышленности показали рост производства, положительная динамика заметна по 15 отраслям: производству транспортных средств и оборудования (198%), ремонту и монтажу оборудования (64%), производству электрического оборудования (19%), кожи и изделий из кожи (14%), нефтепродуктов (12%), металлургическому производству (11%) и одежды (11%).

"Также Игорь Руденя отметил, что позитивные тенденции сохранились в сельском хозяйстве. Рост производства продукции в отрасли составил 4,5%. Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал региона составил 106,6% к 2016 году. Рост отмечен по направлениям: торговля, ремонт автотранспортных средств, обрабатывающие производства, транспортировка и хранение, строительство, здравоохранение и социальные услуг. Было реализовано 11 крупных инвестпроектов с объёмом инвестиций 13,2 миллиарда рублей и созданием 1600 рабочих мест. В их числе — проекты в мебельной и деревообрабатывающей, полиграфической, пищевой, авиационной промышленности, в сельском хозяйстве", — отмечают составители медиарейтинга.

Первое место Верхневолжья в медиарейтинге по реализации майских указов в социальной сфере также связано с отчетом Рудени в Заксобрании региона. «Он сообщил, что усилилось развитие региона в социальной сфере. Игорь Руденя отметил, что в области здравоохранения были проведены ремонтные работы на 107 объектах, а также началось строительство новой поликлиники в районе „Южный“ в Твери , автопарк скорой медицинской помощи и офисов врачей общей практики пополнила 31 машина. Кроме того, построен детский сад на 100 мест в посёлке Хотилово. Всего в 2017-м году в дошкольных учреждениях Тверской области введено 345 дополнительных мест», — указывается в исследовании.

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