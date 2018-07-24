Репортаж: Booking.com нанес Крыму нулевой урон

Как выяснилось, Booking.com обнулил свои рейтинги, но не перестал брать деньги за свои услуги. За каждый забронированный номер отельеры должны были отдавать от 15 до 18 процентов стоимости номеров, однако до сих пор этого не сделали.

Так Booking.com продолжает работу и одновременно создает сложности туристам.

Владельцы отелей говорят, что отказ Booking.com работать с крымскими объектами положительно сказался на Крыме — не надо платить комиссию.

В то же время без рейтингов и отзывов снизился уровень конкуренции между отелями.