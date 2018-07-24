50 достопримечательностей Крыма

Республика Крым и Город Федерального значения Севастополь привлекают туристов не только замечательными пляжами и благоприятным климатом. Полуостров буквально на каждом шагу открывает взгляду памятники истории и природные сокровища, каждое из которых достойно внимания настоящего туриста и путешественника.

Крепость Ени-Кале расположившаяся на берегах Керченского пролива — это турецкая твердыня, некогда контролировавшая проход в Азовское море. Бастионы крепости помнят блестящие победы Суворова и самоотверженный подвиг советских десантников времён Великой Отечественной войны. Её архитектором стал итальянский мастер Голоппо, принявший магометанство.

Аджимушкайские каменоломни в Керчи

Комплекс памятников в древних каменоломнях, протяжённость которых более 30 километров, рассказывает о подвиге советских солдат, морских пехотинцев и простых граждан. После поражения сил Крымского фронта в 1942 году тысячи военнослужащих и мирных жителей держали здесь оборону на протяжении почти полугода, причём против них применялись отравляющие вещества, минирования и подрывы. Из тысяч защитников «Крамского Бреста» выжило около 50 человек.

Полис Пантикапей в Керчи

Древнегреческий город Пантикапей появился в Керчи в VI веке до н.э. Богатый полис раскинулся на горе Митридат и лежал на пересечении важных торговых путей. На протяжении десяти веков был средоточием высокой эллинской культуры. Сегодня о греческой колонизации полуострова напоминают античная арка, портики, а также богатая коллекция монет и амфор — непременных спутников выгодной черноморской торговли.

Мелек-Чесменский курган в Керчи

В центре современной Керчи можно найти ещё одно свидетельство греческой колонизации — внушительную усыпальницу знатного боспорца. При строительстве гробницы связующий раствор не использовался: настолько гладко отесали камни греческие зодчие. Посещение кургана обязательно для каждого, кто хочет получить представление о жизни и смерти в греческом полисе в Крыму.

В родном городе известного на весь мир русского мариниста Ивана Айвазовского можно найти богатую галерею, хранящую его наследие. Плодовитый художник, писавший свои «марины» по памяти, оставил после себя сотни великолепных видов родного Крыма, знаменитые батальные сцены. Многие из картин, хранящихся в музее, экспонировались на выставке к 200-летию великого мастера. Посещение обеих экспозиций музея — обязанность каждого ценителя русской живописи, посещающего Крым.

Генуэзская крепость в Феодосии

Крепость в генуэзской колонии Кафа — одна из самых больших на территории Крыма. Несмотря на огромный масштаб, крепость была возведена за рекордно короткие сроки: на строительство опорного пункта ушло всего три года. Предполагают, что именно из Кафы в Крыму в Европу на генуэзских кораблях была перенесена эпидемия чумы, «чёрной смерти», ставшей переломным моментом в истории региона.

Генуэзская крепость в Судаке

Несмотря на внешнюю схожесть со своей «сестрой» в Феодосии, крепость в Судаке прожила совсем иную жизнь. До генуэзской колонии Солдайя здесь находились форпосты аланов, хазар и византийцев. Живописные стены и 14 башен крепости делают её желанной декорацией для исторических кинофильмов со времён СССР: в 2004-2005 гг. здесь снимался сериал «Мастер и Маргарита». Интересен для посещения также консульский замок — резиденция главы генуэзской колонии.

Тропа Голицына в Судаке

«Променад» князя Льва Голицына был вырублен в скале в 1912 году, в эпоху, когда летом Крым становился царской резиденцией. Чтобы иметь возможность любоваться видами прибрежной полосы и разнообразно развлекать своих гостей, князь приказал создать этот путь вдоль Чёрного моря, что потребовало изрядных денежных вложений и хитрых архитектурных решений. Во многих местах тропа пролегла по изначально недоступным путнику возвышенностям.

Водопад Джур-Джур в Алуштинском горсовете

Водопад рядом с селом Генеральское ежегодно привлекает тысячи туристов. Хотя купание в самом водопаде строго воспрещено, посетителей привлекают красивые легенды и возможность окунуться в специальные «ванны» в живописном «ущелье тысячи водопадов»

Дворец Александра III в Массандре

Изящный дворец в стиле Людовика XIII начал возводиться в Массандре ещё при князе Воронцове. Недостроенный замок приглянулась императору Александру III, и с 1892 года здесь возводилась царская резиденция. Примечательно, что Николай II , часто бывавший здесь с семьёй, так никогда и не ночевал во дворце. А пытливым путешественникам современности царская резиденция в Массандре напоминает миниатюрный Линдерхоф — замок баварского короля Людвига.

Храм-маяк Николая Мирликийского в Алуштинском горсовете

Этот величественный храм-маяк расположен в селе Малореченское. Возведённый в честь святителя Николая Мирликийского — покровителя всех странствующих, он самый высокий в Крыму. Храм, выполненный в форме носа корабля, может служить маяком: шар с позолотой с мощным прожектором внутри должен, по задумке авторов, указывать дорогу сбившимся с пути мореплавателям. Впрочем, эта функция чисто номинальная — он не внесен в лоции Черного моря.

Один из важнейших памятников архитектуры в городе Алушта, мечеть Юхары-Джами, существует в городе с XIX века. Годы потрясений нанесли мечети большой урон, но и сегодня с её высокого белого минарета можно услышать муэдзина, который собирает правоверных мусульман на молитву. Юхары-Джами — неотъемлемая часть богатой истории крымско-татарского народа.

Дворец князей Раевских в Алуштинском горсовете

Административный корпус сегодняшнего санатория Карасан расположился во дворце княжеской фамилии Раевских, построенном в 1887 году. Возведённый в популярном мавританском стиле дворец окружен огромным парком с сотнями видов экзотических растений. Несмотря на то, что дворец и парк — части санатория, возможность посетить их есть у всех желающих.

Гора Аю-Даг Гора Аю-Даг (медведь-гора) на самом деле — несостоявшийся вулкан. Она расположена на границе Алуштинского горсовета и городского округа Ялты. Гора примечательна тем, что выдается в море. Она богата не только флорой и фауной, но и легендами. Упоминания о красотах Аю-Даг можно найти в записях Пушкина и Грибоедова.

Лагерь «Артек» в Ялтинском городском округе

Лагерь «Артек» находится в поселке Гурзуф и по праву считается одним из символов советской эпохи. Его история началась в 1925 году с небольшого палаточного лагеря для детей, нуждавшихся в оздоровлении. Путёвка в обновлённый «Артек» сегодня, как и в СССР, предоставляется детям за особые достижения в учёбе, науке, спорте и культуре. Сам лагерь включает в себя несколько отреставрированных корпусов, а также особняк, в котором в свое время пел Шаляпин, а сегодня расположился музей истории «Артека».

Дом-музей Чехова в Ялте

«Белая дача» Антона Павловича, вопреки расхожему мнению, не была самым любимым приютом писателя. Стремясь найти место, где он мог бы спокойно работать, Чехов признавался, что построил для себя «тюрьму». Сегодня дом-музей Чехова, утопающий в зелени посаженного им самим сада, рассказывает о жизни и творчестве писателя. Кроме ялтинского дома, к дому-музею относится первая дача Чехова в Крыму — «Омюр», а также домик в Гурзуфе — «колыбельная» пьесы «Три сестры».

Ласточкино Гнездо в Ялтинском городском округе

Визитная карточка Крыма, «Ласточкино гнездо» — романтический замок в неоготическом стиле на Аврориной скале в поселке Гаспра . Памятник богатству русских промышленников и изысканному вкусу дореволюционных рестораторов чуть было не погиб в 1927 году во время землетрясения. Сегодня он закрыт для посещения из-за высокой опасности обрушения, в замке ведутся реставрационные работы.

Дворец Эмира Бухарского в Ялте

Дворец был построен в 1911 году для бухарского эмира Сеид Абдулахад-хана. Для правителя среднеазиатского государства был построен дворец в мавританском стиле. Интересно, что вторую резиденцию эмира в России можно найти также на курорте — в городе Железноводск . Сейчас дворец эмира — это 8-й библиотечный корпус санатория «Ялта».

Ливадийский дворец в Ялтинском городском округе

Ливадийский дворец, расположенный в одноименном поселке — южная резиденция российских императоров. Дворец начал возводиться ещё при Александре II, но его главным обитателями стали Александр III и Николай II. Дворец в стиле неоренессанса обошёлся казне в миллионы золотых рублей.

Роскошь бывшей царской резиденции по достоинству оценил президент США Рузвельт: в Белом зале дворца в феврале 1945 года проходила знаменитая Ялтинская конференция, определившая судьбу послевоенного мира. Сегодня во дворце можно увидеть царские покои с восковой фигурой последнего императора, а также внутренний двор, ставший фоном для знаменитой фотографии «Большой тройки».

Юсуповский дворец в в Ялтинском городском округе

Резиденция для Феликса Юсупова — представителя одной из богатейших фамилий Российской империи — была перестроена в поселке Кореиз . Неороманский экстерьер и модерновый интерьер строения пришлось по вкусу Сталину: в 1945 году в здесь разместилась советская делегация на Ялтинской конференции.

Гора Ай-Петри в Ялтинском городском округе

На самом деле, это не одна гора, а целый горный массив, запоминающийся туристам причудливым зубчатым рельефом. На Ай-Петри можно подняться по самой длинной в мире безопорной канатной дороге протяжённостью 1670 метров. Горный массив входит в состав Ялтинского горно-лесного заповедника.

Водопад Учан-Су в Ялтинском городском округе

Самый высокий водопад Крыма и Европы, Учан-Су — его высота 96,5 метров. Считается, что он вдвое превосходит по высоте знаменитый Ниагарский водопад в США. Особенно интересен вид водопада в зимнее время, когда вся толща воды полностью промерзает.

Воронцовский дворец в Алупке

Дворец, возведённый для генерал-губернатора Новороссии, графа Воронцова завершает череду резиденций «большой тройки»: в 1945 году здесь остановилась английская делегация во главе с Черчиллем.. Готические английские фасады дворца, по мнению Сталина, должны были соответствовать высокому гостю. Особый интерес во дворце представляют модный в первой половине XIX века «Китайский кабинет», ориентальные убранства некоторых комнат и «львиная терраса».

Воскресенская церковь на утесе в Ялтинском городском округе

Церковь в неовизатийском стиле расположена на утесе над поселком Форос . Она была построена купцом первой гильдии Александром Кузнецовым в честь спасения царской семьи во время крушения поезда в 1888 году. Интересно, что форосская церковь стала одним из первых чайных брендов в России, так как именно её изображения можно было найти на продукции купца Кузнецова.

Форосский парк в Ялтинском городском округе

Парк, раскинувшийся на территории бывшего имения купца Александра Григорьевича Кузнецова, считается одним из лучших на полуострове.

Скельская пещера в Балаклавском районе

Сталактитовая Скельская пещера расположена в селе Родниковое. В отличие от большинства достопримечательностей Крыма, эта пещера «живая», так как она постоянно развивается и меняется. Пещера, открыта в 1904 году учителем Кирилловым. Сегодня она — одна из главных природных диковинок Крыма, предлагающих любознательному спелеологу целые «комнаты» и скульптуры из сталактитов.

Мыс Айя в Балаклавском районе

Мыс некогда служил русским морским артиллеристам для упражнений в точности огня. В настоящее время мыс, выступающий на 13 километров в Черное Море, является ландшафтным заказником республиканского значения. Известен своими «дикими» пляжами.

Генуэзская крепость Чембало в Балаклаве

Развалины крепости выделяются из череды генуэзских твердынь в Крыму своими характерными круглыми башнями. Чембало была предметом нешуточного противостояния между итальянской республикой и греческим княжеством Феодоро. В эпоху турецкого владычества крепость носила имя Балаклава, которое и перешло на близлежащий город.

Балаклавская бухта

Историки считают, что именно этой живописной бухте Крым обязан первым упоминанием в источниках. О гавани «великанов-людоедов» Лестригонов говорится в гомеровской Одиссее.

Музей Холодной войны в Балаклаве

Музеем Холодной войны в Балаклаве называют объект 825ГТС в глубоководной части бухты. Здесь располагается гавань советских атомных подводных лодок, способная выдержать попадание ядерного заряда мощностью 100 килотонн. Сегодня этот некогда секретный инструмент «гарантированного возмездия» доступен для посещения.

Георгиевский монастырь в Балаклавском районе

Считается, что монастырь основали ещё в 891 году греческие моряки, спасённые в шторм Святым Георгием. Обитель всегда славилась своей независимостью и при этом свободно действовала в период татарского и османского господства.

Долина смерти в Балаклавском районе

Свою страшную славу долина вблизи Балаклавы приобрела в 1854 году. Во время Балаклавского сражения офицеры британской Бригады Лёгкой кавалерии, неверно истолковав приказ командования, послали сынов знатных английских фамилий на верную смерть под перекрёстный огонь русских батарей. Сегодня «Долина смерти» известна каждому образованному англичанину, читавшему поэму Альфреда Теннисона «Атака Лёгкой Бригады».

Сапун-Гора в Севастополе

На Сапун-Горе на подступах к Севастополю 1941-1942 годах и в мае 1944 года развернулось ожесточённое сражение за эту господствующую высоту. Сегодня здесь расположился музей, посвященный событиям 1944 года, включающий великолепную диораму работы художников студии имени Грекова.

Бронебашенная береговая батарея №35 в Севастополе

Мемориальный музей, расположен в Херсонесе на месте взорванной крупнокалиберной артиллерийской батареи. Его экспозиция рассказывает о подвиге краснофлотцев и красноармейцев, мужественно защищавших этот важный «щит» Севастополя, прикрывавший огнём вход в бухту города-героя.

Херсонес Таврический в Севастополе

Развалины греческого полиса Херсонес в черте современного Севастополя — важный памятник эллинского периода в истории полуострова. Здесь можно найти не только стены домов жителей, но и руины древнего амфитеатра. Над археологическим комплексом возвышается воссозданный храм Святого Владимира. По преданию, именно на этом месте в 988 году принял крещение князь Владимир Святославович.

Памятник затопленным кораблям в Севастополь

Лаконичный монумент вблизи Приморского бульвара напоминает о событиях 1854-1855 гг., когда для того, чтобы загородить проход в бухту Севастополя вражескому флоту, командование приказало затопить в общей сложности шестнадцать различных кораблей, среди которых был гордость Черноморского флота, линейный корабль первого ранга «Двенадцать Апостолов».

Михайловская батарея в Севастополе

Михайловский равелин носит на себе отметины былых осад, пережитых Севастополем: бастионы крепости оставили в разрушенном виде специально. Сегодня в казематах батареи разместился музей, рассказывающий об истории города-героя.

Музей Черноморского Флота в Севатополе

В этом музее, рассказывающем об истории Черноморского флота, собраны тысячи уникальных экспонатов, в частности, личные вещи адмиралов Корнилова, Нахимова, Истомина. Любителей военной истории также привлекут точные копии боевых кораблей, в разное время входивших в состав флота.

Малахов курган в Севастополе

История двух оборон Севастополя неразрывно связана с Малаховым курганом на Корабельной стороне — самой высокой точкой на подступах к городу. Сегодня на знаменитом кургане, давшем название району Парижа, расположен музей, рассказывающий об истории двух осад.

Панорама Обороны Севастополя

Наверное, самым монументальным памятником героической обороне Севастополя во время Крымской войны, является картина — огромная панорама работы великого баталиста Франца Рубо . Как и в панораме Бородинской битвы, созданной мастером, полотно органично переходит в передний план, составленный из предметов, часть из которых — свидетели обороны.

Российская эскадра Черноморского флота в Севастополе

Издалека полюбоваться на мощь современного Черноморского флота можно у нескольких причалов Севастополя: у Минной стенки, Угольной пристани, а также у причала «Голландия».

Графская пристань в Севастополе

В истории пристани, как в зеркале, отразилась история Севастополя. Главные морские ворота города была свидетелем визита Екатерины II во время её поездки по южным губерниям, обстрелы англо-французского флота и последние корабли с белогвардейцами, навсегда покидающими Россию.

Пещерный монастырь в Инкермане

Свято-Климентьевский мужской монастырь, в основном, состоит из пещерных помещений, высеченных в Монастырской скале. Именно здесь, как гласит церковное предание, святыми Кириллом и Мефодием были обретены мощи Святого Климента.

Мечеть Тахталы-Джами в Бахчисарае

В исторической части Бахчисарая, бывшей столицы Крымского ханства, возвышается мечеть, строительство которой было завершено в 1707 году. Тахталы-Джами сегодня — действующая мечеть, жемчужиной которой считается шестнадцатигранный минарет с ажурным балконом.

Ханский дворец в Бахчисарае

«Дворец-сад», как с крымско-татарского переводится название бывшей ханской резиденции — удивительный и единственный в мире образец дворцовой архитектуры этого народа. Кроме Фонтана слёз, известного благодаря поэме А. С. Пушкина, на территории дворца выделяются Большая мечеть и Зал Дивана, предназначавшийся для заседаний ханского совета.

Мемориал на реке Альма в Вилино

На поле первого масштабного сражения Крымской войны сегодня установлено несколько памятников, в том числе белоснежный обелиск русским воинам и саркофаг на братской могиле англичан. Ежегодно на реке Альма проводится реконструкция с участием зарубежных клубов.

Молитвенные дома Караимова в Евпатории

Молитвенные дома (кенасы) народности Караимы построены в ориентальном стиле и как нельзя лучше отражают духовное богатство места. Действующий религиозный центр Караимов, кенесы, тем не менее, открыты для посещения туристами.

Синагога Егие Капай в Евпатории

Исторически в Евпатории жила многочисленная и весьма обеспеченная еврейская община. Именно на общие пожертвования в 1911 году началось возведение монументального здания, украшенного традиционным символом иудаизма — звездой Давида.

Озеро Сиваш

Пограничное озеро Сиваш, которое также называют «Гнилым морем», известно целебными свойствами своей воды и соли. Необычным озеро делает слой ила на дне, источающий запах сероводорода. В 1944 году от форсирования этого мелководного водоёма зависел успех Крымской операции.

Крымский мост

Достопримечательность современной России, Крымский мост через Керченский пролив был открыт для движения легкового транспорта 16 мая 2018 года. Мост является самым длинным в стране и соединяет полуостров с материковой частью России. Он интересен не только своими рекордными показателями, но и экологической программой, призванной уменьшить негативное влияние строительства на биосферу пролива.