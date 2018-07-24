Масштабные учения пройдут осенью на Балаковской АЭС 

Масштабные учения пройдут в сентябре на Балаковской атомной станции, сообщает kp.ru.
Начальник управления информации и общественных связей БАЭС Дмитрий Шевченко заявил, что продолжительность мероприятий составит два дня.
В первый день участие примут сотрудники станции. Они отработают навыки устранения чрезвычайной ситуации в режиме реального времени.
Во второй к учениям присоединятся журналисты, пресс-служба, представители разных станций, международные эксперты. Зрителям покажут тонкости ликвидации ЧС.
Ранее Inforeactor сообщал, что на станциях «Садовая» и «Сенная площадь» Петербургского метрополитена прошли учения аварийных формирований.