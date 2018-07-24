Ещё
МВФ: американская валюта переоценена
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МВФ: американская валюта переоценена 

Вести Экономика 38 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 24 июля — «Вести. Экономика». Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что американский доллар переоценен, китайский юань соответствует фундаментальным основам, а почти половина мировых балансов текущих счетов в настоящее время чрезмерна, что добавляет рисков для роста и торговли, передает Reuters.
EPA/JIM LO SCALZO
МВФ в своем ежегодном отчете по внешнему сектору, который оценивает обменные курсы, а также профицит и дефицит текущего счета, отметил о том, что профицит и дефицит текущих счетов все больше концентрируются в странах с развитой экономикой.
Доклад основывался на данных и прогнозах специалистов МВФ по состоянию на 22 июня.
Однако в последние недели китайский юань значительно снизился, поскольку усилилась напряженность в торговле с Соединенными Штатами.
Китайский юань достиг нового 13-месячного минимума на уровне 6,88295 юаней за доллар, так как власти в Пекине сигнализировали о дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики для поддержки экономики в условиях эскалации торговой войны с Соединенными Штатами.
Секретарь казначейства США Стивен Мнучин ранее рассказал, что он обеспокоен падением юаня, а его ведомство собирается очень тщательно проанализировать, манипулировали ли власти КНР валютными курсами.
Специалисты МВФ считают, что профицит текущего счета Китая в прошлом году немного увеличился до 1,7% от валового внутреннего продукта и пречислил Китай к странам с избыточным балансом.
Кроме того, по мнению МВФ, профицит торгового баланса отмечался в Германии, Южной Корее, Нидерландах, Швеции и Сингапуре.
К странам с избыточным дефицитом торгового баланса, которые также слишком много занимают, в МВФ отнесли США, Великобританию, Турцию и Аргентину.
Вести Экономика: последние новости
Глава JP Morgan посоветовал Трампу объявить ЧП в инфраструктуре США Маас: угрозы не заставят ЕС подчиниться Вашингтону Фонд Шелкового пути присоединится к проекту солнечной энергии в ОАЭ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия стянула военную технику к западным рубежам290
Чемпион мира погиб при крушении самолета под Москвой23
Путин дал добро на новый мегамост594
Бузова попала в аварию54
Россиян лишат желания иметь валюту193
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение