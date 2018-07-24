МВФ: американская валюта переоценена 

Москва, 24 июля — «Вести. Экономика». Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что американский доллар переоценен, китайский юань соответствует фундаментальным основам, а почти половина мировых балансов текущих счетов в настоящее время чрезмерна, что добавляет рисков для роста и торговли, передает Reuters.
EPA/JIM LO SCALZO
МВФ в своем ежегодном отчете по внешнему сектору, который оценивает обменные курсы, а также профицит и дефицит текущего счета, отметил о том, что профицит и дефицит текущих счетов все больше концентрируются в странах с развитой экономикой.
Доклад основывался на данных и прогнозах специалистов МВФ по состоянию на 22 июня.
Однако в последние недели китайский юань значительно снизился, поскольку усилилась напряженность в торговле с Соединенными Штатами.
Китайский юань достиг нового 13-месячного минимума на уровне 6,88295 юаней за доллар, так как власти в Пекине сигнализировали о дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики для поддержки экономики в условиях эскалации торговой войны с Соединенными Штатами.
Секретарь казначейства США Стивен Мнучин ранее рассказал, что он обеспокоен падением юаня, а его ведомство собирается очень тщательно проанализировать, манипулировали ли власти КНР валютными курсами.
Специалисты МВФ считают, что профицит текущего счета Китая в прошлом году немного увеличился до 1,7% от валового внутреннего продукта и пречислил Китай к странам с избыточным балансом.
Кроме того, по мнению МВФ, профицит торгового баланса отмечался в Германии, Южной Корее, Нидерландах, Швеции и Сингапуре.
К странам с избыточным дефицитом торгового баланса, которые также слишком много занимают, в МВФ отнесли США, Великобританию, Турцию и Аргентину.