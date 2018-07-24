МВФ: американская валюта переоценена

Москва , 24 июля — «Вести. Экономика». Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что американский доллар переоценен, китайский юань соответствует фундаментальным основам, а почти половина мировых балансов текущих счетов в настоящее время чрезмерна, что добавляет рисков для роста и торговли, передает Reuters

EPA/JIM LO SCALZO

МВФ в своем ежегодном отчете по внешнему сектору, который оценивает обменные курсы, а также профицит и дефицит текущего счета, отметил о том, что профицит и дефицит текущих счетов все больше концентрируются в странах с развитой экономикой.

Доклад основывался на данных и прогнозах специалистов МВФ по состоянию на 22 июня.

Однако в последние недели китайский юань значительно снизился, поскольку усилилась напряженность в торговле с Соединенными Штатами

Китайский юань достиг нового 13-месячного минимума на уровне 6,88295 юаней за доллар, так как власти в Пекине сигнализировали о дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики для поддержки экономики в условиях эскалации торговой войны с Соединенными Штатами.

Специалисты МВФ считают, что профицит текущего счета Китая в прошлом году немного увеличился до 1,7% от валового внутреннего продукта и пречислил Китай к странам с избыточным балансом.

Южной Корее, Нидерландах, Швеции и Сингапуре. Кроме того, по мнению МВФ, профицит торгового баланса отмечался в Германии