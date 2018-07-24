Эксперт по России и депутат Европарламента: Чешский президент — коллаборационист

Многие годы он работал журналистом, основал фонд «Человек в беде», а с 2014 года Яромир Штетина (Jaromír Štětina) является депутатом Европейского парламента , и вскоре он планирует снова баллотироваться. Штетина объясняет это тем, что еще не доделал свою работу, связанную с Россией

«Недоделанная она в том смысле, что нам не удалось остановить войну на Украине », — говорит он в интервью порталу HlídacíPes.org.

HlídacíPes: Остановить войну на Украине, конечно, не под силу одному депутату Европейского парламента…

Яромир Штетина: Конечно, но мы, то есть Европейский парламент, должны уяснить, какую позицию мы занимаем в отношении России и ее агрессии, направленной против других стран.

Госпожа комиссар — русофил

— Разве по прошествии более четырех лет после аннексии Крыма уже не поздно?

— Поздно, но потому, что Европейский парламент и Европейская комиссия по-прежнему не видят в Российской Федерации угрозу для безопасности самого Европейского Союза. Многие депутаты Европейского парламента этого не понимают, и для них и Россия, и Украина слишком далеки географически, чтобы их обсуждать (я говорю об испанцах, итальянцах и французах). Кроме того, зачастую они не хотят ничего решать, поскольку отдают приоритет торговым интересам своих стран. Если мы хотим изменить ситуацию, то мы, депутаты из стран бывшего советского блока, должны делиться своим историческим опытом, чтобы было понятно, о какой опасности идет речь. Тогда давить на исполнительные органы власти ЕС будет проще (я имею в виду Европейскую комиссию и, прежде всего, госпожу комиссара Могерини, по сути являющуюся министром иностранных дел ЕС, которой следует изменить свою смиренную позицию в отношении Российской Федерации).

— О ее расположении к России говорят часто, но неужели оно настолько очевидно?

— Тут в Брюсселе об этом говорят нечасто. Я же отмечаю это давно. И на пленуме, и на заседаниях комитетов я критикую госпожу Могерини из-за ее политики в отношении России. Но в последнее время меня стали поддерживать и некоторые мои коллеги. Например, в прошлом месяце мы принимали резолюцию к десятой годовщине оккупации Южной Осетии в 2008 году. Госпожа Могерини произнесла вступительную речь, в которой ни разу не употребила слово «оккупация» или «вторжение». Она говорила о российско-грузинской войне, но не употребила ни одного оценочного слова. Тут же высказались члены комитета иностранных дел и резко осудили Могерини за это. Постепенно появляются люди, которые понимают, что слабая позиция госпожи Могерини в отношении России может представлять угрозу для безопасности всего Европейского Союза.

— Цель дезинформации и пропаганды — надломить противника, и в данном случае речь идет о единстве Европейского Союза и отношении национальных государств к ЕС. В Чешской Республике это в целом удается. Но правильно ли я понимаю, что в Брюсселе люди, осознающие угрозу российской гибридной войны, по-прежнему остаются в меньшинстве?

— Да, многие этой угрозы все еще не замечают. Россия и ее спецслужбы — большие знатоки по части информационной войны, а мы в ней проигрываем. Это заметно не только в Чешской Республике, но и, например, в Германии и тут в Брюсселе. Если мы хотим остановить эту войну, мы должны в ней победить. Но мы не победим, действуя так, как госпожа Могерини. Ведь на уровне ЕС российской пропагандой занимается группа East StratComm из 15 человек, на деятельность которой с большим трудом удалось найти миллион евро. По сравнению с сотнями миллионов евро, которые Россия выделяет на всякие разные серверы, это просто смешно. Самое время, чтобы после выборов в Европейский парламент госпожу Могерини заменил кто-нибудь, кто сумеет по-настоящему защитить Европейский Союз.

— То есть какой-нибудь ястреб?

— Не обязательно ястреб — достаточно будет разумного человека, который понимает, о чем идет речь. Мы говорим не только о защите от дезинформации. Примером может послужить та же Украина. Существуют Минские договоренности, в которых говорится о необходимости прекращения огня, выводе вооружений на определенные расстояния от мест боев и так далее. Однако эти договоренности изначально мертворожденные. Я лично спрашивал госпожу Могерини, есть ли какой-то план Б, раз война продолжается и умирают люди. Могерини ответила мне, что альтернативного плана Минским договоренностям нет. Однако я знаю один такой план.

— Расскажите…

— План заключается в помощи Украине, чтобы она сама, собственными силами, смогла закрыть 400-километровую границу с Россией. Пока граница открыта, через нее по-прежнему будут поступать тяжелые вооружения. Если границу удастся закрыть, то война закончится уже через месяц. Но сейчас военных сил, достаточных для этого, нет. НАТО не может вмешиваться, поскольку тогда начнется Третья мировая война. Европейский Союз не располагает соответствующими военными силами, а у ОБСЕ — всего несколько человек с пистолетиками… Поэтому единственной силой, которая способна на это, является сама Украина. Нужно поставить ей оружие и боеприпасы. Когда я впервые заявил об этом в Брюсселе три года назад, мои коллеги от ужаса чуть не попадали под стол, но их мнение постепенно меняется. Поставки осуществляют и страны Прибалтики, и Чехия…

НАТО и «зеленые человечки»

— Кроме того, проводятся военные учения непосредственно в Прибалтике, а также отправляется контингент, который критикуют чешские коммунисты…

— Чешские коммунисты хотят, чтобы мы вышли из НАТО. Это одна из их основных внешнеполитических целей. Они также настроены принципиально против Украины, так как украинский бунт носил выраженный антикоммунистический и антисоветский характер. Украинцам не столько был нужен договор об ассоциации с ЕС, сколько они не хотели набрасывать себе на шею новый евразийский хомут, не хотели нового Советского Союза, потому что все еще помнят лагеря и голодомор. Поэтому наши коммунисты так не любят украинцев.

— Вы вступаете с коммунистами в баталии в Европейском парламенте, или здесь они ведут себя более благопристойно?

— Зависит от того, откуда коммунисты. Чешские коммунисты ведут себя буквально «по-сталински». Госпожа депутат Европейского парламента Конечна от Коммунистической партии Чехии и Моравии (KSČM) стала единственным из чешских депутатов, кто проголосовал против резолюции в поддержку освобождения Бориса Сенцова (так в оригинале — прим.ред., речь идет об Олеге Сенцове ) из российской тюрьмы.

— Что, по-Вашему, так привлекает коммунистов в России? Ведь многие самые убежденные «товарищи» превратились там в самых крепких капиталистов?

— У нас тоже… На Украине люди поняли, что ими правят те же люди, которые руководили ими до распада советского блока, и поэтому подняли бунт. Наши коммунисты видят в этом угрозу для собственного существования. Любого рода чешский майдан — угроза для них. Кроме того KSČM не скрывает, что хочет стать лидером международного коммунистического движения. Периодически они говорят о создании нового коммунистического интернационала, а для этого им нужна какая-то большая политическая сила, поддержка, и именно ее они видят в России.

— Мы упомянули Минские договоренности. С их имплементацией связана возможная отмена санкций против России. Возможно ли это?

— Санкции продлеваются каждые полгода. Это происходит по сути автоматически. Санкции введены двух типов: материальные и против конкретных персон. Думаю, что персональные санкции в виде отказа в шенгенских визах политикам — очень слабые. Лично я расширил бы санкции, распространив их на всех членов верхней палаты российского парламента , за то, что она приняла закон, согласно которому российские вооруженные силы могут действовать за рубежом, даже нарушая международное право. И вы бы увидели, что супруги устроили бы депутатам, узнав, что больше не могут ездить за покупками в роскошные магазины во Францию

— Как Вы относитесь к неоднократным заявлениям чешского президента о том, что санкции не нужны, что они контрпродуктивны, и их надо отменять?

— Что касается нашего президента, то здесь в Европейском парламенте он никому не интересен. Никто его не комментирует ни в выступлениях, ни в резолюциях. Отношение к нему откровенно равнодушное. Но в личных беседах, во время споров с коллегами, многие выражают большое удивление, и мне становится стыдно. Все, кто за ним хоть немного следит, видят, что чешский президент — коллаборационист, сотрудничающий с иностранным государством. Я говорю совершенно серьезно.

— Вы, бывший журналист и военный корреспондент, побывали на нескольких войнах. Как, по-вашему, изменились современные войны?

Российские солдаты на военной базе в Перевальном, 4 марта 2014 года— Методы ведения войны меняются. Помимо сухопутной, авиационной и морской войны, есть еще и война информационная. НАТО приравнял ее к тяжелым вооружениям. Также новый метод — «зеленые человечки», и он применяется все чаще. Россия воспользовалась им не только на Украине, но и в Сирии . Также используются частные армии, то есть воюют не регулярные подразделения, а контрактники. Они работают на частную компанию, но подчиняются командам Министерства обороны РФ

— Но контрактников применяли в Ираке и американцы.

— Я подобные методы «критики в ответ на критику» (whataboutism) типа «а в Америке бьют негров» не применяю. Сейчас я говорю о России и думаю, что как быть с русскими контрактниками, не знают даже в НАТО. Распространяется ли пятая статья договора НАТО о коллективной безопасности на «зеленых человечков»? Генералы НАТО теряются после таких вопросов, потому что ответ им неизвестен. И не знают они его потому, что им не приходилось сталкиваться с этим на практике. Но хорошо, что НАТО отправил своих солдат в Прибалтику. Думаю, это и есть самая эффективная защита на случай, если кому-то придет в голову отправить туда армию «зеленых человечков».