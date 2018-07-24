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Пещеры XIII века. В Воронежской области благоустроят уникальную меловую Пеньковую гору
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Пещеры XIII века. В Воронежской области благоустроят уникальную меловую Пеньковую гору 

Вести Воронеж 42 минуты назад
Фото: Вести Воронеж
Ходы в подземелье и храм планируется сохранить. Уникальная и до конца неизученная гора Пеньковая в Калаче станет объектом культурного наследия и будет исследована. Проект её благоустройства стал одним из победителей всероссийского конкурса Минстроя «Исторические поселения и малые города». Чтобы гору сохранить и обустроить, из федерального бюджета направят 55 млн рублей.
По одной из версий эти ходы в меловой горе прорубили монахи ещё в XIII веке. В южной части подземелья расположен пещерный храм. Сохранились киоты для икон, алтарная часть, жертвенник. Калачевские пещеры до сих пор не изучены. Учёных опередили кладоискатели — стены и полы в кельях изрыты ямами. Искали древние артефакты. По легенде, монахи спрятали в этой пещере чуть ли не манускрипты из Александрийской библиотеки.
И только сейчас на Калачевскую пещеру обратили внимание. В скором времени здесь начнутся археологические и геологические изыскания. Деньгипойдут на обустройство и прилегающей к Пеньковой горе территории. Здесь появится музей, фудкорты, площадка для молодожёнов и эко-деревня. Сама гора, как и пещерный комплекс в скором времени обретут новый статус — объекта культурного наследия народов нашей страны. Заявление о включении этого объекта в реестр направят в Министерство культуры.
— Здесь будет амфитеатр, можно будет посмотреть фильмы под открытым небом, провести гуляния и массовые мероприятия. Кроме того, здесь можно будет проводить уроки ботаники, природоведения, охраны окружающей среды, — рассказала глава администрации Калача Татьяна Мирошникова.
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