Пентагон: свыше 300 тысяч военных США размещены в 177 странах 

В настоящее время только в Европе насчитывается 60 тысяч американских военнослужащих всех родов войск.
Более 300 тыс. американских военных в настоящее время размещены в 177 странах. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных штатов генерал Джозеф Данфорд.
«Сегодня более 300 тыс. американцев находятся на передовом базировании в 177 странах», — приводит его слова пресс-служба Пентагона, сообщает ТАСС.
Генерал отметил, что американские военные, в частности, участвуют в борьбе с террористической группировкой ИГИЛ* в Сирии и Ираке, а также размещены в Польше и Республике Корея.
«Я могу с уверенностью сказать, что сегодня (американские вооруженные — прим. ред.) силы могут выполнить все наши обязательства перед союзниками во всем мире. Я могу сказать с абсолютной уверенностью, что перед любым потенциальным противником у вооруженных сил Соединенных Штатов есть конкурентное преимущество», — заявил Данфорд.
В настоящее время только в Европе насчитывается 60 тыс. американских военнослужащих всех родов войск. Они размещены в 13 гарнизонах в пяти европейских странах: Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, Италии и Германии. При этом ВВС США используют семь баз в шести государствах: на Кипре, в Греции, Британии, Италии, Бельгии и Германии. Корабли в составе 6-го флота ВМС США, который дислоцируется в Средиземном море, меняются на ротационной основе.
*ИГИЛ — организация запрещенная на территории России.