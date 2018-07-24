Пентагон: свыше 300 тысяч военных США размещены в 177 странах

В настоящее время только в Европе насчитывается 60 тысяч американских военнослужащих всех родов войск.

«Сегодня более 300 тыс. американцев находятся на передовом базировании в 177 странах», — приводит его слова пресс-служба Пентагона , сообщает ТАСС

«Я могу с уверенностью сказать, что сегодня (американские вооруженные — прим. ред.) силы могут выполнить все наши обязательства перед союзниками во всем мире. Я могу сказать с абсолютной уверенностью, что перед любым потенциальным противником у вооруженных сил Соединенных Штатов есть конкурентное преимущество», — заявил Данфорд.

Нидерландах, Люксембурге, В настоящее время только в Европе насчитывается 60 тыс. американских военнослужащих всех родов войск. Они размещены в 13 гарнизонах в пяти европейских странах: Бельгии Италии и Германии. При этом ВВС США используют семь баз в шести государствах: на Кипре , в Греции , Британии, Италии, Бельгии и Германии. Корабли в составе 6-го флота ВМС США, который дислоцируется в Средиземном море, меняются на ротационной основе.