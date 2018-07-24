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Госдума в I чтении запретила возврат поставщику непроданных продуктов
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Госдума в I чтении запретила возврат поставщику непроданных продуктов 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит запрет на возврат поставщику нереализованных в розничной сети продовольственных товаров.
Документ, внесенный группой парламентариев во главе с Ириной Яровой, запрещает торговым сетям и поставщикам заключать договор, содержащий условие о возврате поставщику продовольственных товаров, не проданных по истечении определенного срока.
Вопрос возврата непроданных продуктов давно является проблемным в отношениях ритейлеров и производителей. Сейчас торговые сети и поставщики могут заключать договоры, предусматривающие возможность возврата продуктов, если это выгодно обеим сторонам, но законом запрещено навязывать включение условия о возврате.
Однако, отмечают разработчики проекта, факт навязывания сетями условия о возврате продуктов требуется доказать, что для производителей затруднительно.
Такой обременительный подход, продолжают авторы, сформировал негативную правоприменительную практику, наносящую вред экономическим интересам и ущерб сельскохозяйственным предприятиям и отечественным производителям, малому и среднему бизнесу.
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