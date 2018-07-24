Госдума в I чтении запретила возврат поставщику непроданных продуктов

МОСКВА , 24 июл — РИА Новости Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит запрет на возврат поставщику нереализованных в розничной сети продовольственных товаров.

Документ, внесенный группой парламентариев во главе с Ириной Яровой , запрещает торговым сетям и поставщикам заключать договор, содержащий условие о возврате поставщику продовольственных товаров, не проданных по истечении определенного срока.

Вопрос возврата непроданных продуктов давно является проблемным в отношениях ритейлеров и производителей. Сейчас торговые сети и поставщики могут заключать договоры, предусматривающие возможность возврата продуктов, если это выгодно обеим сторонам, но законом запрещено навязывать включение условия о возврате.

Однако, отмечают разработчики проекта, факт навязывания сетями условия о возврате продуктов требуется доказать, что для производителей затруднительно.

Такой обременительный подход, продолжают авторы, сформировал негативную правоприменительную практику, наносящую вред экономическим интересам и ущерб сельскохозяйственным предприятиям и отечественным производителям, малому и среднему бизнесу.