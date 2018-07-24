Топливо не будет дорожать без сюрпризов от мировых рынков, заявил глава ФАС

"Та политика, которая сейчас проводится по снижению акцизов и так далее, дала свои результаты. Сегодня уже не увидите ни роста ожидания на этом рынке, ни роста биржевых котировок. Сегодня достаточно надежно мы можем говорить, что цены не будут расти, если только не будет на мировых рынках каких-то удивительных вещей, которые никто не прогнозировал и что привело бы к мировому кратному росту. Поэтому ситуация действительно стабилизировалась", — сказал Артемьев журналистам.

В мае — начале июня розничные цены на бензин в РФ последовательно превысили уровни в 41, 42 и 43 рубля за литр. На этом фоне власти приняли решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорились крупнейшими нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая. Кроме того, были приняты другие меры, например правительству разрешили до конца года повышать экспортные пошлины на нефтепродукты до 90% от пошлины на нефть.

При этом глава ФАС подчеркнул, что очень важно, чтобы впредь все налоговые маневры совершались с учетом интересов граждан и внутренних цен на нефтепродукты.

"Я думаю, что будут приняты такие модели финансового и фискального регулирования, что нам не будет грозить соответствующий рост цен… В целом по балансу, если сейчас смотреть по тому, что сейчас в нашей стране добывается, достаточно нефтепродуктов, достаточно резервов сегодня накоплено для всего того, чтобы ни в случае посевной, уборочной, ни при каких других случаях не допустить роста цен. Это очень важно было сделать в период летнего накопления ресурсов", — заключил глава ФАС.