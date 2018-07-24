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Граждан информируют: в Башкирии может ухудшиться качество воздуха
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Граждан информируют: в Башкирии может ухудшиться качество воздуха 

ufa1.ru 43 минуты назад
Фото: ufa1.ru
Заводам предстоит снизить вредные выбросы
Стерлитамакское управление Роспотребнадзора информирует жителей города о том, что в связи с погодными условиями, может ухудшиться качество воздуха. Сухая жаркая погода способствует накоплению пыли и вредных примесей в околоземном слое.
В связи с этим, 24 и 25 июля для всех промышленных предприятий города введен ужесточенный режим работы, согласно которому они обязаны снизить выбросы в атмосферу на 20-40 процентов.
Делать это придется, скорее всего временной остановкой производства, или уменьшением объемов работ.
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