Граждан информируют: в Башкирии может ухудшиться качество воздуха

Заводам предстоит снизить вредные выбросы

Стерлитамакское управление Роспотребнадзора информирует жителей города о том, что в связи с погодными условиями, может ухудшиться качество воздуха. Сухая жаркая погода способствует накоплению пыли и вредных примесей в околоземном слое.

В связи с этим, 24 и 25 июля для всех промышленных предприятий города введен ужесточенный режим работы, согласно которому они обязаны снизить выбросы в атмосферу на 20-40 процентов.

Делать это придется, скорее всего временной остановкой производства, или уменьшением объемов работ.