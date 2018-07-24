Срок рассмотрения заявки на выплату маткапитала могут сократить вдвое

По мнению чиновников, это поможет повысить качество предоставляемой госуслуги.

Срок принятия решения о выдачи маткапитала может быть сокращен вдвое. Такой законопроект внесло Правительство России на рассмотрение в Госдуму . Об этом говорится на официальном сайте нижней палаты парламента.

В частности, предполагается, что теперь решение о выдаче маткапитала должно приниматься компетентными органами в срок до 15 дней. Напомним, сейчас на рассмотрения заявлений на выплату дается один месяц.

Помимо этого предлагается сократить сроки рассмотрения заявлений на дополнительные меры господдержки семей с 14 до пяти дней.

По мнению чиновников, реализация этих предложений поможет повысить качество предоставляемой государственной услуги.