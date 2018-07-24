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Срок рассмотрения заявки на выплату маткапитала могут сократить вдвое
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Срок рассмотрения заявки на выплату маткапитала могут сократить вдвое 

ТК «Звезда» 45 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
По мнению чиновников, это поможет повысить качество предоставляемой госуслуги.
Срок принятия решения о выдачи маткапитала может быть сокращен вдвое. Такой законопроект внесло Правительство России на рассмотрение в Госдуму. Об этом говорится на официальном сайте нижней палаты парламента.
В частности, предполагается, что теперь решение о выдаче маткапитала должно приниматься компетентными органами в срок до 15 дней. Напомним, сейчас на рассмотрения заявлений на выплату дается один месяц.
Помимо этого предлагается сократить сроки рассмотрения заявлений на дополнительные меры господдержки семей с 14 до пяти дней.
По мнению чиновников, реализация этих предложений поможет повысить качество предоставляемой государственной услуги.
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