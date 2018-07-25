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Коммунальщики навели порядок на детской площадке в Текстильщиках
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Коммунальщики навели порядок на детской площадке в Текстильщиках 

Управа района Текстильщики 58 минут назад
Фото: Управа района Текстильщики
Силами коммунальных служб района Текстильщики приведена в порядок спортивная площадка по адресу: улица Малышева, дом 19.
С просьбой решить проблему на портал «Наш город» обратился местный житель. Коммунальщики починили теннисный стол и привели в порядок другие малые архитектурные формы.
После ремонта на портале опубликован официальный ответ заявительнице за подписью главы управы района Текстильщики Александра Матыцина.
«По указанному адресу выполнены работы по ремонту резинового покрытия и покраске малых архитектурных форм (урна, теннисный стол, скамейка) на спортивной площадке», — говорится в отчете.
(ск)
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