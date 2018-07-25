Коммунальщики навели порядок на детской площадке в Текстильщиках

Силами коммунальных служб района Текстильщики приведена в порядок спортивная площадка по адресу: улица Малышева, дом 19.

С просьбой решить проблему на портал «Наш город» обратился местный житель. Коммунальщики починили теннисный стол и привели в порядок другие малые архитектурные формы.

После ремонта на портале опубликован официальный ответ заявительнице за подписью главы управы района Текстильщики Александра Матыцина.

«По указанному адресу выполнены работы по ремонту резинового покрытия и покраске малых архитектурных форм (урна, теннисный стол, скамейка) на спортивной площадке», — говорится в отчете.

(ск)