Интерес приходит с годами. Уфимка открыла бесплатные курсы татарского языка

Первый выпуск клуба изучения татарского языка, организованного уфимкой, состоялся в мае. Можно делать первые выводы. В интервью UFA.AIF.RU Гульшат Сафина поделилась впечатлениями от своего эксперимента, рассказала, почему умирают языки, и дала совет, как избавиться от акцента.

Потребность в языке

Юлия Баджанова, «АиФ-Башкортостан»: Гульшат, почему вы решили организовать эти курсы?

Гульшат Сафина: Идея создания «Клуба любителей татарского языка» появилась ещё несколько лет назад. Именно клуба, а не курсов — было огромное желание хоть как-то помочь языку, которым я свободно владею, но не ограничиться его изучением, а копнуть глубже — позволить людям приблизиться к своим корням через культуру, историю, фольклор. Идея уснула до той поры, когда тема исчезновения языков стала самой обсуждаемой в народе и СМИ. Тогда задалась вопросом: как я, человек, у которого в дипломе значится «учитель татарского языка и литературы», могу быть полезной родному языку? Формат сформировался, ученики набрались быстро. Начали с алфавита, изучали грамматику, историю, культуру, литературу. Уделяли время фольклору, практическим занятиям по национальной кухне, традициям и культуре за столом, пили настоящий татарский чай, угощались национальной выпечкой.

Кто-то пришёл именно в поисках своих корней, а кто-то вспомнить родной язык, который с годами забылся. Среди слушателей — русские девушки, вышедшие замуж за татар, русский офицер в запасе, который купил дом в татарской деревушке и хочет общаться с соседями, вузовский преподаватель, который мечтает, пока старенькие родители живы, попить с ними чай, разговаривая на родном языке.

— Почему желание учить родной язык приходит с годами, а дети отказываются от этого?

— Согласна, тяга к родному языку у многих просыпается с возрастом. Но не могу согласиться, что дети отказываются от него. Возможно, проблема в родителях? А дети будут говорить на том языке, на котором общаются папа и мама. Мои дети в семье разговаривают на татарском, в школе и садике свободно на русском. Также учат башкирский и английский.

На грани вымирания?

— Почему же тогда заговорили об исчезновении татарского и башкирского языков?

— Не только татарский и башкирский, но чувашский, удмуртский и др. — на грани исчезновения. Один из признаков этого — на факультетах башкирской и татарской филологии, где готовится основная масса учителей, в последние годы недобор. Если в наше время на курсе татарского отделения филфака учились около 100 студентов, то сейчас — 30-40. В разы меньше стало научных трудов на национальных языках. В быту всё реже встречаются семьи, где родители говорят с детьми на родном языке, даже в деревнях.

— У многих, кто не говорит на родном языке постоянно, есть акцент и комплексы. Как справиться с этой проблемой?

— Это больная тема для многих слушателей. Одна девушка рассказывала: как только заговаривала с бабушкой на татарском, та прерывала её: «Уф, лучше на русском говори, не смеши людей». Поэтому своей задачей я ставила ещё и снятие этого комплекса. Как справиться? Найти сообщника, человека, который будет поддерживать в желании говорить на национальном языке. Ведь чем больше практики, тем увереннее. Погружаться в языковую среду целиком и впитывать его кожей — у нас для этого есть возможности: пресса и передачи по телевизору, концерты, спектакли в национальных театрах.

О будущем

— Что ещё нужно сохранять, чтобы сберечь свою культуру и передать детям?

— Развитие и сохранение любого языка я вижу только вкупе с развитием и сохранением культуры, обычаев, фольклора, литературы, ну, и конечно, кухни. Куда бы мы ни поехали, невозможно понять и проникнуться страной, если знаком только с одним из этих аспектов. В Башкирии сегодня, на мой взгляд, подвижки начались — с развитием туризма и появления бренда «Терра Башкирия», внимание перестало концентрироваться только вокруг национальной музыки и еды.

Вслед за моими курсами в декабре открылись и курсы изучения башкирского, люди ходят, спрос есть. Почему бы не ответить на него, раз с изучением национального языка в школах столько вопросов? Стоит заняться взрослыми! Можно открыть сеть бесплатных школ с интересными и мотивированными преподавателями, где все желающие взрослые могли бы по желанию учить башкирский, татарский и другие языки. А если еще найдутся спонсоры, готовые оплачивать работу учителей, деятельность эту можно широко развернуть.

— В Башкирии гордятся «спорными» чак-чаком и учпочмаками. К какой же кухне они в действительности имеют отношение?