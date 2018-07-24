Неблагополучных подростков в Лосиноостровском районе стало меньше — КДНиЗП

На сегодняшний день на учете Комиссии по делам несовершеннолетних и их защите их прав Лосиноостровского района состоит 37 подростков. Эта цифра несколько уменьшилась по сравнению с прошлым годом: по итогам 2017-го число трудных подростков достигало 39. Об этом сообщила консультант управы Виктория Дроздова в ходе недавней встречи главы управы с жителями Лосинки.

По ее словам, достичь этого удалось благодаря совместной работе правоохранительных органов , управы, сотрудников досуговых учреждений и жителей района, которые своевременно сообщают о неблагополучных семьях, ведущих асоциальный образ жизни.

Она добавила, что на сегодняшний день, в период летних каникул, основной проблемой является выход подростков на крыши многоэтажек.

— Среди молодежи стало модно делать сэлфи на крыше: ребята пользуются тем, что в домах идут ремонтные работы и пробираются на чердаки, а то и вовсе самостоятельно вскрывают двери. Если вы видите молодежь на крышах домов, вызывайте полицию или позвоните в управу, это позволит предотвратить травмоопасную ситуацию, а то и несчастный случай, — сказала она. (иб)