Ещё
Неблагополучных подростков в Лосиноостровском районе стало меньше — КДНиЗП
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Неблагополучных подростков в Лосиноостровском районе стало меньше — КДНиЗП 

Управа района Лосиноостровский 56 минут назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
На сегодняшний день на учете Комиссии по делам несовершеннолетних и их защите их прав Лосиноостровского района состоит 37 подростков. Эта цифра несколько уменьшилась по сравнению с прошлым годом: по итогам 2017-го число трудных подростков достигало 39. Об этом сообщила консультант управы Виктория Дроздова в ходе недавней встречи главы управы с жителями Лосинки.
По ее словам, достичь этого удалось благодаря совместной работе правоохранительных органов, управы, сотрудников досуговых учреждений и жителей района, которые своевременно сообщают о неблагополучных семьях, ведущих асоциальный образ жизни.
Она добавила, что на сегодняшний день, в период летних каникул, основной проблемой является выход подростков на крыши многоэтажек.
— Среди молодежи стало модно делать сэлфи на крыше: ребята пользуются тем, что в домах идут ремонтные работы и пробираются на чердаки, а то и вовсе самостоятельно вскрывают двери. Если вы видите молодежь на крышах домов, вызывайте полицию или позвоните в управу, это позволит предотвратить травмоопасную ситуацию, а то и несчастный случай, — сказала она. (иб)
Управа района Лосиноостровский: последние новости
В августе в окрестностях Лосинки будут работать два пункта вакцинации домашних животных В поликлиниках жители СВАО могут сделать бесплатный онкоскрининг Во дворе на Челюскинской отремонтировали теннисный стол
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия стянула военную технику к западным рубежам302
Чемпион мира погиб при крушении самолета под Москвой24
Путин дал добро на новый мегамост612
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть59
Бузова попала в аварию60
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение