Второй поток эколагеря для волонтеров откроется в Тебердинском заповеднике в конце июля

ЧЕРКЕССК , 24 июля. / ТАСС /. Около 30 волонтеров из разных регионов России станут участниками второго потока лагеря «Экодемия», организованного в Тебердинском биосферном заповеднике в Карачаево-Черкесии и приуроченного к Году добровольца в России, сообщил во вторник ТАСС замдиректора заповедника Джамал Текеев.

Участники второго потока, как и первого, будут заниматься благоустройством туристических маршрутов заповедника, вольерного комплекса, заготовкой веточного корма для вольерных животных. В рамках лагеря запланированы также экскурсии, образовательные и досуговые мероприятия.

"Для комфорта туристов регулярно проводится проверка состояния экотроп, обустройство новых мест отдыха, благоустройство действующих маршрутов. Помощь добровольцев для нас хорошее подспорье", — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что волонтеры на одном из маршрутов заповедника восстановили смытые паводком мостовые переходы через горные реки.

Лагерь разбит в буковом лесу в 3 км от усадьбы заповедника. Планируется, что в течение трех потоков его участниками станут более 80 волонтеров.