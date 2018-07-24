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Второй поток эколагеря для волонтеров откроется в Тебердинском заповеднике в конце июля
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Второй поток эколагеря для волонтеров откроется в Тебердинском заповеднике в конце июля 

ТАСС 56 минут назад
ЧЕРКЕССК, 24 июля. /ТАСС/. Около 30 волонтеров из разных регионов России станут участниками второго потока лагеря «Экодемия», организованного в Тебердинском биосферном заповеднике в Карачаево-Черкесии и приуроченного к Году добровольца в России, сообщил во вторник ТАСС замдиректора заповедника Джамал Текеев.
"С 30 июля начнется у нас второй поток лагеря «Экодемия», ожидаем 30 ребят старше 18 лет из разных регионов страны, в частности из Санкт-Петербурга, Ростова, Краснодара и Москвы. Первая группа в составе 26 человек была из города Жуковского Московской области", — сказал Текеев.
Участники второго потока, как и первого, будут заниматься благоустройством туристических маршрутов заповедника, вольерного комплекса, заготовкой веточного корма для вольерных животных. В рамках лагеря запланированы также экскурсии, образовательные и досуговые мероприятия.
"Для комфорта туристов регулярно проводится проверка состояния экотроп, обустройство новых мест отдыха, благоустройство действующих маршрутов. Помощь добровольцев для нас хорошее подспорье", — отметил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что волонтеры на одном из маршрутов заповедника восстановили смытые паводком мостовые переходы через горные реки.
Лагерь разбит в буковом лесу в 3 км от усадьбы заповедника. Планируется, что в течение трех потоков его участниками станут более 80 волонтеров.
Тебердинский государственный природный биосферный заповедник, расположенный на северных склонах Главного Кавказского хребта, в 2016 году отметил 80-летие. Входит в число самых популярных особо охраняемых природных зон России, в 1997 году включен в международную сеть биосферных резерватов в рамках программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера». В заповеднике проложено 17 экологических маршрутов, из них два на Архызском участке. В тройку самых популярных маршрутов входят Турье озеро, Бадукские озера и Джамагатские нарзаны.
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