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Городские службы починили светофор после обращения бирюлевца на портал «Наш город»
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Городские службы починили светофор после обращения бирюлевца на портал «Наш город» 

Управа района Бирюлево Западное 52 минуты назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Городские службы произвели ремонт светофора после обращения местного жителя на портал «Наш город» в воскресенье, 22 июля.
Местный Житель Сергей Кузьмин сообщил, что на пересечении Булатниковской и Медынской улиц не горит светофор на пешеходном переходе в северном направлении. К жалобе Сергей Кузьмин приложил фотографию неисправного светофора и попросил решить проблему.
Ответ от имени руководителя Департамента транспорта Москвы Максима Лискутова был дан в установленный срок. Он сообщил, что неисправность в работе светофора была устранена, и прикрепил фотографию, подтверждающую решение проблемы.
Фото с портала «Наш город»
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