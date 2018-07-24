Городские службы починили светофор после обращения бирюлевца на портал «Наш город» 

Городские службы произвели ремонт светофора после обращения местного жителя на портал «Наш город» в воскресенье, 22 июля.
Местный Житель Сергей Кузьмин сообщил, что на пересечении Булатниковской и Медынской улиц не горит светофор на пешеходном переходе в северном направлении. К жалобе Сергей Кузьмин приложил фотографию неисправного светофора и попросил решить проблему.
Ответ от имени руководителя Департамента транспорта Москвы Максима Лискутова был дан в установленный срок. Он сообщил, что неисправность в работе светофора была устранена, и прикрепил фотографию, подтверждающую решение проблемы.
Фото с портала «Наш город»