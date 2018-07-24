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Нотариусов обяжут предоставлять в Росрееестр документы о сделках с недвижимостью
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Нотариусов обяжут предоставлять в Росрееестр документы о сделках с недвижимостью 

Парламентская газета 57 минут назад
Фото: Парламентская газета
Нотариусы должны будут предоставить в Росреестр документы о сделках с недвижимостью и выдаче свидетельства о праве на наследство. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.
По словам главы Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, законопроект призван решить сразу несколько социально значимых задач, повысить стабильность гражданского оборота и уровень защищённости граждан.
Предлагается внести поправки в Основы законодательства РФ о нотариате и в Закон «О государственной регистрации недвижимости» изменения, уточняющие требования к удостоверению нотариусом документов. Также уточняется порядок направления документов в Росреестр, требования к работе нотариальных контор, информирования граждан и организаций о месте нахождения и режиме их работы.
Кроме того, документ устанавливает стандарты оформления сайта нотариуса; формы удостоверения, подтверждающего статус нотариуса.
Законопроект закрепляет за нотариусами новую обязанность. Теперь они будут обязаны после удостоверения сделки с недвижимостью, незамедлительно, не позднее окончания рабочего дня, направить в электронном виде заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы в Росреестр.
Аналогичная обязанность возникает и после выдачи свидетельства о праве на наследство. Если же нотариус не может отправить заявление в электронной форме по независящим от него причинам, он должен предоставить документы на бумажном носителей не позднее двух рабочих дней после оформления сделки.
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