Пенсионеры из Лосинки побывали в паломнической поездке

Возможность отправиться в экскурсионную поездку по святым местам в Валаамское и Болгарское подворье им подарил центр социального облуживания населения «Лосиноостровский».

— В этой поездке участники посетили несколько храмов, познакомились с русскими православными традициями России и традициями Болгарской православной церкви , архитектурой, иконописным искусством Древней Руси и Болгарии , посетили церковь Успения пресвятой Богородицы и Павла и Петра на Яузе, — рассказали в администрации ЦСО.

Там добавили, что среди участников были и те, кто посещается занятия по программе «Московского долголетия». Узнать о возможностях, которые он предоставляет проект, можно в ЦСО по адресу ул. Магаданская, 9. (иб)