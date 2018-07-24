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Пенсионеры из Лосинки побывали в паломнической поездке
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Пенсионеры из Лосинки побывали в паломнической поездке 

Управа района Лосиноостровский 53 минуты назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Возможность отправиться в экскурсионную поездку по святым местам в Валаамское и Болгарское подворье им подарил центр социального облуживания населения «Лосиноостровский».
— В этой поездке участники посетили несколько храмов, познакомились с русскими православными традициями России и традициями Болгарской православной церкви, архитектурой, иконописным искусством Древней Руси и Болгарии, посетили церковь Успения пресвятой Богородицы и Павла и Петра на Яузе, — рассказали в администрации ЦСО.
Там добавили, что среди участников были и те, кто посещается занятия по программе «Московского долголетия». Узнать о возможностях, которые он предоставляет проект, можно в ЦСО по адресу ул. Магаданская, 9. (иб)
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